Erkekler Aralık’ta 19 kadını öldürdü

İnfografik: Barış Dural

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Aralık’ta en az 19 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

Aralık’ta en az 33 kadının ve yedi çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, Aralık’ta en az 53 kadına şiddet uyguladı, en az 20 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 11 kadını taciz etti. Erkekler, iki kadına tecavüz etti, en az 217 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, 2024’te en az 378 kadını öldürdü.

Edirne’de 3, Bursa’da bir kadını öldürmekle tehdit etti.

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Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Adana (1), Adıyaman (1), Aydın (2), Ayfon (1), Batman (1), Bolu (1), Bursa (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Düzce (2), Eskişehir (1), Karaman (1), Kocaeli (1), Konya (4), Kütahya (1), Kırşehir (1), Maraş (1), Ordu (1), Sakarya (1), Samsun (1), Siirt (1), Van (2), Çanakkale (1), İstanbul (1), İzmir (3).

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Adıyaman (1), Antep (2), Aydın (1), Bursa (1), Denizli (1), Sakarya (1)

2024, 2023, 2022, 2021 ve 2020’de Erkek Şiddeti 2024’te erkekler 378 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 229 çocuğu istismar etti, 645 kadına şiddet uyguladı, 16 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı. 315 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 43 çocuğu öldürdü. 2023’de erkekler, 333 kadını öldürdü, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti, 745 kadına şiddet uyguladı, 18 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 371 kadını seks işçiliğine zorladı. 270 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 28 çocuğu öldürdü. 2022’de erkekler 327 kadını öldürdü, 156 kadını taciz etti, 238 çocuğu istismar etti, 793 kadına şiddet uyguladı, 32 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 442 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022’de 198 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 39 çocuğu öldürdü. 2021’de erkekler, 324 kadını öldürdü, 424 kadını taciz etti, 208 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 793 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'de 213 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 34 çocuğu öldürdü. 2020’de erkekler en az 284 kadını öldürdü, 147 kadını taciz etti, 265 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 818 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 792 kadına şiddet uyguladı.

Cinayet

Erkekler, Aralık’ta en az 19 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 30 idi.

Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Aralık’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar A.Y., Arzu Açıkgöz, Ayşe Merve Sağ, Emine D., Fatma Çakırbeyli, Gonca Yılmaz Ö., Günay Sena S., Hayriye K., Leyla Ç., M.A., Mehtap Y., Rahime Ç., Selma Tercan, Serpil K., Simge K., Songül Gönül, Yezda Akgül, Şahide Z., Şehriban K.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Antep (1), Bursa (2), Diyarbakır (1), Giresun (1), Kırklareli (1), Manisa (1), Mersin (2), Osmaniye (1), Sakarya (1), Samsun (1), Sivas (2), Uşak (1), Van (1), İstanbul (2).

Erkekler 11 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, iki kadını “kıskandığı” için öldürdü. Erkeklerin altı kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 14 kadını kocası, sevgilisi erkekler, üç kadını baba, torun gibi ailesinden erkekler, iki kadını damadı erkekler öldürdü.

Erkekler, sekiz kadını ev dışında sokak, ormanlık alan gibi alanlarda 11 kadını da ev içinde öldürdü.

Erkekler, 10 kadını ateşli silahlarla, beş kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, iki kadını boğarak iki kadını da darp ederek öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 19 fail vardı. Sadece 10 fail tutuklandı. Altı fail intihar etti. Bir fail gözaltına alındı. İki fail hakkında soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Aralık’ta iki çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı bir idi.

Bir çocuğu kuzeni öldürdü, bir çocuğu öldüren erkeğin yakınlık derecesi yansımadı.

Erkekler, iki çocuğu da ateşli silahla öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Ankara (1), İstanbul (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi S.Y., Z.Y.A.

Hukuki Süreç İki fail vardı. Biri gözaltına alındı, biri intihar etti.

Taciz

Aralık’ta erkekler en az 11 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay beş idi.

Üç taciz sistematikti. Kadınları taciz eden erkeklerden biri uzman çavuş idi.

Erkekler, kadınları sokak, spor salonu, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

En az dört kadını spor merkezinin müdürü, bir kadını memur, bir kadını uzman çavuş, bir kadını meslektaşı taciz etti. Dört kadını taciz erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Denizli (4), Hakkari (1), Sakarya (1), Trabzon (1), İstanbul (3), İzmir (1)

Hukuki Süreç

Kadınları taciz eden sekiz fail vardı. Sadece iki fail tutuklandı, iki fail gözaltına alındı. Üç fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Aralık’ta en az 32 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, beş idi.

Erkekler, 14 çocuğu ev dışı alanlarda, beş çocuğu ev içinde istismar etti. Erkeklerin, bir çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımadı.

Dört çocuğu yöneticisi, bir çocuğu babası, bir çocuğu apartman görevlisi, bir çocuğu babasının arkadaşı, bir çocuğu öğretmeni, üç çocuğu bir güvenlik görevlisi istismar etti. En az dokuz çocuğu istismar eden dokuz erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Çocukları istismar fail eden 15 fail vardı. Dokuz fail tutuklandı. İki fail gözaltına alındı. İki fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail serbest bırakıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Aralık’ta erkekler, en az iki kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı bu sayı bir idi.

Erkekler iki kadına da ev dışında tecavüz etti.

Bir kadın iki rap sanatçısı tecavüz etti. Bir kadına tecavüz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği iller Trabzon (1), İstanbul (1).

Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden üç fail vardı. İki fail hakkında soruşturma başlatıldı, bir fail tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Aralık’ta en az 53 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 38 idi.

Kadınlara şiddet uygulayanlar arasında polisler de vardı. Erkeklerin yaraladığı en az üç kadın transtı. En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 34 kadını kocası, sevgilisi erkekler, altı kadını babası/oğlu, bir kadını hasta yakını, bir kadını din insanı, bir kadını komşusu bir kadını da arkadaşı yaraladı. En az dokuz yakını yaralayan 11 erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, yedi kadını “kıskandığı” için, en az 15 kadını da “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkekler bir kadını “makyaj yaptığı” bir kadını da gasp emek için yaraladı. Erkeklerin 29 kadını neden yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 32 adını darp etti, dört kadını kesici aletle, 11 kadını ateşli silahla yaraladı. Erkekler bir kadını araçla ezdi, beş kadını da yaktı.

Erkekler, 30 kadını ev içinde, 22 kadını ev dışında yaraladı. Erkeklerin bir kadını nerede yaraladığı basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 56 fail vardı. 11 fail tutuklandı. 15 fail gözaltına alındı. 22 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Sekiz failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Aralık’ta erkekler, en az 217 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 36 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. Seks işçiliğine zorlanan 43 kadın Türkiye vatandaşı değildi.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (20), Bursa (6), Diyarbakır (9), Kocaeli (10), Malatya (16), Mersin (58), İstanbul (98)

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)