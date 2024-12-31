Dış basında DEM Parti-İmralı görüşmesi

28 Kasım’da DEM Parti heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan’la İmralı’da 2 saat süren bir görüşme yapmasının ardından Öcalan’ın “yeni bir çözüm sürecine katkı sunacak ehil ve kararlılığa sahip olduğunu” açıklaması dünya basınında çeşitli analizlere kapı araladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısından sonraki sürece dair farklı açılardan değerlendirmeler yapan Financial Times, New York Times ve El Cezire, Türkiye’nin çözüm sürecine teşebbüs etmesinde Ortadoğu’da değişen siyasi dinamiklerin ve bölgesel belirsizliklerin etkili olduğu görüşünde.

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DEM Parti’nin İmralı’da Abdullah Öcalan’la görüşmesi sonrası Öcalan’ın açıklamaları üzerine Financial Times, hükümetin siyasi çözüm çağrısını, “Erdoğan’ın Kürt siyasi hareketini zayıflatmaya yönelik on yıllık çabasından çarpıcı bir dönüş” olarak niteledi.

Türkiye’nin Suriye’de iç savaş sırasında Rojava’yı yöneten Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) “PKK’nin uzantısı” olarak gördüğüne de değinen Financial Times, Suriye’de Beşar Esad rejiminin çöküşünün Erdoğan’ın çözüm süreci çabalarını kaçınılmaz hale getirdiğini öne sürdü.

Esad’ı deviren güçlerin ana destekçisi olan Türkiye, olası bir istikrarsızlık ve SDG ile doğrudan çatışmanın Türkiye’deki 15 milyon Kürt nüfusunda ters tepki yaratacağından endişe duyabilir. Çünkü pek çok Kürt, Rojava deneyini Suriye’deki Kürtlerin özyönetimi açısından “gurur” olarak görüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısından sonra hükümetin 5 DEM Partili belediye başkanını görevden alıp yerine kayyım atamasına da değinen Financial Times, “Suriye’de Esad’ın devrilmesiyle birlikte Türkiye, kendi çıkarlarını kaybetme riskine karşı birden fazla seçeneğe yatırım yapıyor. Esad’ın devrilmesinden sonra Ankara’nın Suriye’de desteklediği silahlı gruplar, tam da Öcalan’ın DEM Parti’yle görüştüğü cumartesi günü, SDG’den iki kenti aldı.” dedi.

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NYT: Ortadoğu’daki çatışmalar Türkiye’yi çözüm sürecine yönlendiriyor

Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yaptığı tarihlerde yazılan New York Times’ın 24 Ekim tarihli analiz yazısı da Financial Times’a paralel argümanlar öne sürüyor:

Diğer bölgesel ve iç dinamikler, hükümeti PKK ile çatışmasına yeni bir gözle bakmaya zorluyor. Ortadoğu’daki çatışmalar, Türkiye’yi iç istikrar sağlamak adına adım atmaya yönlendiriyor.

El Cezire: Çözüm teşebbüsünün başarı şansı açık değil

Cumartesi günkü İmralı-DEM Parti görüşmesine yer veren Katar merkezli El Cezire de, haberinde benzer noktalara yer verdi.

Bahçeli’nin Öcalan çağrısı, sonrasında 5 DEM Partili belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyım atanması ve Suriye’de Beşar Esad hükümetinin düşüşüyle birlikte Ankara’nın YPG’nin tasfiye olması konusunda ısrar etmesi noktalarına değinen El Cezire şöyle yazdı:

Türkiye hükümetine PKK ile olan çatışmasını sonlandırmaya teşebbüs etmesinin arkasında (Ortadoğu’da) büyüyen bölgesel istikrarsızlık ve değişen siyasi dinamiklerin olduğu görülüyor. Ancak Ankara, bunun neleri kapsayacağı hakkında bir ipucu vermediği için bu teşebbüsün başarı şansı açık değil.

(EC)