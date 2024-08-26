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Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 11:07
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 11:17
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Narin Güran’ın babasından çağrı: Asılsız ihbarlar yapmayın

Narin Güran’ın babası Arif Güran, "Asılsız ihbarlardan dolayı telefonumu kapattım. Gerçek bir ihbar gelse bile bana ulaşamayacaklar. Asılsız olanlar arama yapmayı bıraksa belki gerçekten bilen biri arar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, iki kişi dışarıda bir alanda tarım işiyle uğraşıyor gibi görünüyor. Her iki kişi de elinde büyük bir tarım aleti, muhtemelen dirgen veya yaba, tutuyor ve yerdeki saman, tahıl ya da benzeri bir ürünü kürekleyip topluyor. İkisinin de yüz ifadeleri ciddi, işi yapmaya odaklanmış durumdalar. Arka planda kurumuş bitkiler ve biraz dağınık bir ortam var; muhtemelen kırsal bir alan. Bu alanın etrafında başka yapılar ya da ekipmanlar da olabilir, ancak odak ön plandaki işçilerin üzerinde. Hava hafif loş, akşamüstü ya da sabah erken saatler olabilir.
Fotoğraf: AA

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam jandarma ekipleri (25 Ağustos Pazar) Narin'i bulmak için Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama yaptı.

"Acım çok büyük"

Anne Yüksel Güran, gazetecilere, kızının çok zeki olduğunu ve okumayı sevdiğini söyledi.

Yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini anlatan Güran, "Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın, başka anneler ağlamasın. Ne isterseniz vermeye hazırım, yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim, ama kızım yok” dedi.

“Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz”

Kızının bulunmasını isteyen Güran, kızının kaybolduğu gün öğle yemeğinde kendisinden patates kızartması istediğini ve yemekten sonra Kur'an kursuna gittiğini anımsattı.

Güran, kızının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine evladını aramaya başladıklarını söyledi.

Aramalarına rağmen çocuğunu bulamadığını dile getiren Güran, "Narin 15.00 civarı eve dönüyor. Eve geldiğini görmedim, belki ben içeride uyurken gelip çıkmış olabilir ama eve hiçbir eşya bırakmamış" dedi.

"Gören bilen duyan varsa kızımın yerini söylesin"

Baba Arif Güran şunları söyledi:

"Kızım çok masumdu. Bu insanların bizim için yaptığı mücadele bizi ayakta tutuyor. Evladımın son görüldüğü an okula ait güvenlik kamerası görüntüsü. Kızım sanki yer yarıldı içine girdi. Ne terliğini ne tokasını ne elbisesini, hiçbir şeyini bulamıyoruz. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Gören, duyan bilen varsa kızımın yerini söylesin. Asılsız ihbarlardan dolayı telefonumu kapattım. Gerçek bir ihbar gelse bile bana ulaşamayacaklar. Asılsız olanlar arama yapmayı bıraksa belki gerçekten bilen biri arar."

(EMK)

Narin Güran kayıp çocuklar kayıp çocuklar araştırma komisyonu Diyarbakır
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