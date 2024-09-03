Murat Karayalçın: CHP'nin oligarşik yapısı değişmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak olağanüstü tüzük değişikliği kurultayı için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

CHP TÜZÜK KURULTAYI İmamoğlu ve Özel: Bu bir iktidar hazırlığı

Bu kritik kurultay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuna verdiği sözü yerine getirmek amacıyla, parti içindeki bazı kesimlerin “tüzük değişikliği yapılmasına gerek yok” görüşüne rağmen hayata geçiriliyor.

2023 genel seçimlerinin ardından partide artan “değişim” taleplerine karşı, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği bu tüzük kurultayı, aslında Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Olağanüstü Kurultay’dan hemen sonra yapılması planlanmıştı. Ancak yaklaşan yerel seçimler nedeniyle kurultay ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkanlarından Murat Karayalçın için Kurultay'da yapılacak tüzük değişikliği, CHP’nin gelecekteki siyasi mimarisini yeniden şekillendirecek. Bu süreçte, parti içi demokratikleşme ve oligarşik yapının kırılması da gündemin merkezinde yer alıyor.

Karayalçın, yaklaşan tüzük kurultayı hakkında bianet’e konuştu. Karayalçın, geçen hafta Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, parti içindeki en büyük sorunun oligarşik bir yapı olduğunu vurguladı. Karayalçın’a göre, bu yapının ortadan kaldırılması partinin geleceği için zorunlu.

"Partimizin yerel örgütleri yalnızca afiş asan, broşür dağıtan bir yapıda olmamalı" diyen Karayalçın, yerel örgütlerin CHP siyasetinde daha etkin hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, CHP'nin tüzüğünde yapılacak değişikliklerin sadece maddeler üzerinden değil, daha geniş bir perspektif ve ilkeler bütünü çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Karayalçın, yeni bir siyasi mimarinin inşa edilmesinin ve parti içi demokrasinin tam anlamıyla işlemesinin önemine dikkat çekerek, "Bu yapılamazsa, maalesef mevcut oligarşik yapı devam edecektir" dedi.

Kurultay programı netleşti

Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümüne denk gelen 4 Eylül’de Sivas'ta sembolik bir açılışla başlayacak kurultay, ardından Ankara’da ATO Congressium salonuna taşınacak. Kurultayın resmi açılışı 6 Eylül’de gerçekleştirilecek.

7-8 Eylül tarihlerinde, parti programı değişikliğinin altyapısının hazırlanacağı çalıştaylar düzenlenecek ve kurultay, 9 Eylül’de CHP'nin kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleriyle birlikte sona erecek.

Karayalçın, Sivas'ta düzenlenecek olan kurultayın tarihsel önemine vurgu yaparken, kurultayın işlevsel kısmının Ankara’da gerçekleştirileceğini ve burada sunulacak önerilerin parti için kritik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Son olarak, tüzüğün CHP için bir anayasa niteliğinde olduğunu belirten Karayalçın’ın bir de çağrısı var: "Yeni bir siyasi mimari inşa ederek, daha büyük başarılar elde edebiliriz.”

Özgür Özel, eski genel başkanlar ile görüştü: Gündem Tüzük Kurultayı

(EMK)