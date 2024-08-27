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YAŞAM
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 15:11
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 13:48
1 dk Okuma

Narin Güran'ın annesi: Dünya artık bir hapishane, ben de içindeyim

7 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın annesi, “Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorum. Benim için artık dünya bir hapishane ve ben de onun içindeyim” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta geniş bir tarla veya açık arazi alanı görülüyor. Arazide sarı renkli kuru otlar veya anızlar mevcut. Uzakta ufuk çizgisine doğru, yamaçlar ve yerleşim yerleri seçiliyor. Fotoğrafın ön planında ise sırt çantası takmış ve güvenlik yelekleri giymiş birkaç kişi tarlada yürürken görülüyor. Bu kişilerden bazılarının yeleklerinde "Dicle Arama Kurtarma" yazısı dikkat çekiyor. Kişilerin üzerinde şapka ve güneşten korunmak için diğer giysiler var. Grup, geniş bir alanda ilerliyor ve birbirinden uzak mesafelerde yürüdüğü gözlemleniyor. Görsel, açık havada bir arama veya inceleme çalışmasını yansıtıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşında kız çocuğu Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

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Anadolu Ajansı’nın geçtiği haberlere göre, Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında on bini aşkın araç kontrol edildi, onlarca kişinin ifadesi alındı, tarlalar, bahçeler, yollarda arama yapıldı. En az 160 eve baskın düzenlendi. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

6 gündür kızı için ağlayan annesi Yüksel Güran kızının bir an önce bulunmasını istiyor.

"Yaşıyor mu öldü mü bilmiyorum"

Rûdaw'a konuşan anne Yüksel Güran, "Sanki dünya üzerime kapanmış. Nefes almıyorum ve insanları anlamıyorum. Hapishaneye girdim sanki. Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kötülerin elinde mi bilmiyorum, iyilerin elinde mi bilmiyorum. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorum. Benim için artık dünya bir hapishane ve ben de onun içindeyim” dedi.

(EMK)

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