Narin Güran'ın annesi: Dünya artık bir hapishane, ben de içindeyim

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşında kız çocuğu Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

Diyarbakır Valiliği'nden Narin Güran açıklaması

Anadolu Ajansı’nın geçtiği haberlere göre, Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında on bini aşkın araç kontrol edildi, onlarca kişinin ifadesi alındı, tarlalar, bahçeler, yollarda arama yapıldı. En az 160 eve baskın düzenlendi. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

6 gündür kızı için ağlayan annesi Yüksel Güran kızının bir an önce bulunmasını istiyor.

"Yaşıyor mu öldü mü bilmiyorum"

Rûdaw'a konuşan anne Yüksel Güran, "Sanki dünya üzerime kapanmış. Nefes almıyorum ve insanları anlamıyorum. Hapishaneye girdim sanki. Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kötülerin elinde mi bilmiyorum, iyilerin elinde mi bilmiyorum. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorum. Benim için artık dünya bir hapishane ve ben de onun içindeyim” dedi.

(EMK)