Diyarbakır Valiliği'nden Narin Güran açıklaması

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri helikopterden termal kamerayla arama, AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, diğer ekipler de köyün çevresi ve tarlalarda çalışma yürütüyor.

Diyarbakır Valiliği, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin açıklama yaptı.

AA'nın aktardığına göre, Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp kız çocuğu Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine devam edildiği bildirildi.

"Cenazesinin bulunduğu paylaşımları gerçeği yansıtmıyor"

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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