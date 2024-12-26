AKP’li Zengin Gergerlioğlu’na hakaret etti, DEM Parti’den tepki geldi

Meclis Genel Kurulu’nda, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında "çıplak arama" uygulamasıyla ilgili sert tartışmalar yaşandı.

Gergerlioğlu’nun çıplak arama iddialarını gündeme getirmesi ve Zengin’i eleştirmesi üzerine, Zengin kürsüden Gergerlioğlu’na ağır ifadelerle yanıt verdi. Tartışmanın büyümesi nedeniyle oturum bir süreliğine duraksadı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, İstanbul Emniyeti’nde bazı kişilere çıplak arama yapıldığını iddia etti ve bu olayla ilgili Adalet Bakanlığı’nın üç görevliyi açığa aldığını hatırlattı. Gergerlioğlu şunları söyledi:

“Bu kürsüden defalarca çıplak arama meselesini gündeme getirdik ve inkâr edildi. En son İstanbul Emniyeti’nde Filistin destekçilerine yönelik çıplak arama yapıldı. Adalet Bakanı bu durumu inkâr ediyor ama neden görevliler açığa alındı? Bu olayın üzeri örtülmeye çalışılıyor. İnsan haklarının önemini anlayın, çünkü biz utanıyoruz ama siz utanmıyorsunuz.”

Zengin: Takıntılı tavır

Gergerlioğlu’nun sözlerine sert bir şekilde karşılık veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şunları söyledi:

“Eğer mümkün olsa, 6284 sayılı yasa ile kendisi hakkında başvuru yapardım. Sürekli adımı zikrediyor. Kendisini sapık ilan ediyorum ve bir daha adımı ağzına almayacak. Bu takıntılı bir tavır, psikolojik tedaviye ihtiyacı var.”

Zengin, daha sonra yaptığı konuşmada, Gergerlioğlu’nun davranışlarını "sapıkça bir tavır" olarak nitelendirdi ve bu iddialara tekrar yanıt vermekten yorulduklarını ifade etti.

“Çıplak arama yapılamaz”

Tartışmalar sırasında yeniden söz alan Gergerlioğlu, Zengin’in kendisine yönelik sözlerini eleştirerek, çıplak arama uygulamasının suçlu ya da suçsuz kimseye yapılmaması gerektiğini söyledi:

“Uşak’ta çıplak aramaya maruz kalan kadınlar beraat etti. Suçlu bile olsa kimseye bu muamele yapılmaz. Filistin destekçileri ve Kürtler de bu insanlık dışı uygulamaya maruz kalıyor.”

DEM Parti’den tepki

Tartışmaya DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de katılarak, AKP sıralarına eleştiriler yöneltti. Temelli, “Eleştirilere yanıt vermek yerine küfürle karşılık veriyorsunuz. Grup Başkanvekili’nin milletvekiline küfrettiği nerede görülmüş? Bu dili kabul etmiyoruz” dedi.

Geçmişteki tartışmalar

Çıplak arama iddiaları, daha önce de Gergerlioğlu ve Zengin arasında tartışmalara neden olmuştu. Gergerlioğlu, 2021 yılında cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını açıklamış ve bu konuda özür beklediğini söylemişti. Zengin ise bu iddiaları reddederek, “Türkiye’de çıplak arama yoktur demiyorum ama bu iddialar etik olmayan bir şekilde dile getiriliyor” demişti.

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(EMK)