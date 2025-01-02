DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli görüşmesi sona erdi

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yapılan görüşmenin ardından, Öcalan’ın önerisi doğrultusunda siyasi partilerle temas kurma kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, bugünkü ikinci görüşmesini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, DEM Parti Heyeti, Bahçeli tarafından kapıda karşılandı. MHP Genel Başkanı’nın Meclis’teki odasında basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Buldan, görüşmenin "iyi" geçtiğini söyledi.

🔴 #DEMParti İmralı Heyeti ile #Bahçeli görüşmesi başladı



📍Heyet, gün içindeki ilk görüşmesini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdi.https://t.co/Jv0hTE6QCI pic.twitter.com/4e1zIBzlh3 — bianet (@bianet_org) January 2, 2025

Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk bulunuyor.

Heyetin ilk durağı olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaklaşık bir saat süren görüşmenin içeriğine dair de henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan Sırrı Süreyya Önder, heyetin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ihtimaline ilişkin soruya "Konuşuluyor," yanıtını verdi. (TY)