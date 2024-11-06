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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 09:29
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 15:16
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ABD seçimlerinde Trump 'zafer' ilan etti

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 27’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 277 olurken, 18 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 224 delege elde etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD seçimlerinde Trump 'zafer' ilan etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasında tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Trump 277, Harris 224 delege kazandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump rakibi Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark attı

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, 50 eyaletin 45'inde sonuçlar açıklanırken, Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı.

Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı.

ABD geneli oy sayılarında Harris'i önde gösteren anketlerin aksine Trump, 50 eyaletin 27'sinde rakibine karşı zafer elde etmeyi başardı. Harris ise 18 eyaletin yanı sıra Washington DC bölgesinde seçimi kazandı.

Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51 oldu.

Trump’ın kazandığı eyaletler (27): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin

Harris’in kazandığı eyaletler (18+1) : Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi

Fox: Trump kazandı

ABD'li televizyon kanalı Fox'un yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı verisi paylaşıldı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Salıncak eyaletlerden Pensilvanya, Georgia, North Carolina'yı Trump kazandı

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi aday Trump, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Pensilvanya'da 19 delegenin tamamını, Georgia'da da 16 delegeyi kendi hanesine yazdı. Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

Temsilciler Meclisi

Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler ise en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

Senato

Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
abd başkanlık seçimi donald trump kamala harris
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