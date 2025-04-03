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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 22:32
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 23:11
2 dk Okuma

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI

Kemal Kılıçdaroğlu: "Aday değilim"

Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda başkanlığa aday olmayacağını açıkladığı mesajında, "yüzüne tükürüleceği" ve "taşlanacağı" iddialarını ortaya atanlara yanıt verdi: "Çalmadım" ve "Korkmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu, kararını "CHP'yi iç çekişmelerden korumak"la savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kemal Kılıçdaroğlu: "Aday değilim"
Kemal Kılıçdaroğlu, evinden yayımladığı sosyal medya kliplerinden birinde/Instagram, @kilicdaroglu

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin "olağanüstü kurultay"ında genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 

"CHP'yi iç çekişmelere sevk etmemek için" 

Kılıçdaroğlu aday olmamasının gerekçesinin CHP'yi "iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek [olduğunu]" ifade etti. 

"Suçlamalara sert karşılıklar" 

Kılıçdaroğlu aday olmama kararının adaylığına yönelik güçlü itirazların varlığı ya da kendisine yönelik yakıştırmalarla ilgisi olmadığını belirtti ve bu yöndeki suçlama ve imaları da sert ifadelerle reddetti.

"Çalmadım"

Kılıçdaroğlu "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." dedi. 

"Korkmam"

"Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan taşlarlar.' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!"

"Mücadelem milletin vicdanına emanet"

"Aday olmama kararımın nedeni; 'Hangi yüzle aday olacaksın!' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir."  

Kılıçdaroğlu CHP'yi "iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek için" aday olmadığını belirttikten sonra "Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara..." dedi. 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
CHP chp olağanüstü kurultay Kemal Kılıçdaroğlu adaylık
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