Kemal Kılıçdaroğlu: "Aday değilim"

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin "olağanüstü kurultay"ında genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

"CHP'yi iç çekişmelere sevk etmemek için"

Kılıçdaroğlu aday olmamasının gerekçesinin CHP'yi "iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek [olduğunu]" ifade etti.

Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.

Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.



Aday olmama kararımın nedeni;

“Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 3, 2025

"Suçlamalara sert karşılıklar"

Kılıçdaroğlu aday olmama kararının adaylığına yönelik güçlü itirazların varlığı ya da kendisine yönelik yakıştırmalarla ilgisi olmadığını belirtti ve bu yöndeki suçlama ve imaları da sert ifadelerle reddetti.

"Çalmadım"

Kılıçdaroğlu "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." dedi.

"Korkmam"

"Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan taşlarlar.' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!"

"Mücadelem milletin vicdanına emanet"

"Aday olmama kararımın nedeni; 'Hangi yüzle aday olacaksın!' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir."

Kılıçdaroğlu CHP'yi "iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek için" aday olmadığını belirttikten sonra "Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara..." dedi.

(AEK)