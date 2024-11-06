İran: Trump’ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz

İran, ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasına ilişkin ilk resmi açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı’nın İran devlet televizyonundan aktardığına göre, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, “ABD’deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir” dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, Trump’ın ‘zafer’ ilanına ilişkin ise “Trump’ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok’ değerlendirmesinde bulundu.

Muhacirani, ABD seçim sonuçlarının İranlıların günlük hayatını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ Trump: Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi

Trump’ın ilk başkanlık döneminde ABD-İran ilişkileri Donald Trump, Beyaz Saray’daki ilk görev süresi (2016-2020) boyunca Tahran’a karşı sert bir duruş sergiledi. Trump yönetiminin, ‘azami baskı’ adını verdiği İran karşıtı politikanın en önemli adımlarından biri 8 Mayıs 2018’de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiydi. Bu dönemde Washington, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran’ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran’a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başladı. Bu süreçte ekonomisi büyük yara alan İran, ekonomik sorunlardan kaynaklı toplumsal hareketliliklerle de başa çıkmaya çalıştı ancak Trump’ın tekliflerine rağmen müzakere masasına oturmaya yanaşmadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü 3 Ocak 2020’deki suikast da Trump döneminde gerçekleşti. Trump, “binlerce ABD askerinin ölümünden sorumlu” olduğunu söylediği Süleymani’yi öldürme emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.

(VC)