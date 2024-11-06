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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 16:16
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İran: Trump’ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD’deki seçim sonuçlarının, iki ülkenin genel politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran: Trump’ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz
Görsel: Anadolu Ajansı

İran, ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasına ilişkin ilk resmi açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı’nın İran devlet televizyonundan aktardığına göre, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, “ABD’deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir” dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, Trump’ın ‘zafer’ ilanına ilişkin ise “Trump’ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok’ değerlendirmesinde bulundu.

Muhacirani, ABD seçim sonuçlarının İranlıların günlük hayatını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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Trump: Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi
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Trump’ın ilk başkanlık döneminde ABD-İran ilişkileri

Donald Trump, Beyaz Saray’daki ilk görev süresi (2016-2020) boyunca Tahran’a karşı sert bir duruş sergiledi. Trump yönetiminin, ‘azami baskı’ adını verdiği İran karşıtı politikanın en önemli adımlarından biri 8 Mayıs 2018’de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiydi.

Bu dönemde Washington, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran’ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran’a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başladı. Bu süreçte ekonomisi büyük yara alan İran, ekonomik sorunlardan kaynaklı toplumsal hareketliliklerle de başa çıkmaya çalıştı ancak Trump’ın tekliflerine rağmen müzakere masasına oturmaya yanaşmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü 3 Ocak 2020’deki suikast da Trump döneminde gerçekleşti. Trump, “binlerce ABD askerinin ölümünden sorumlu” olduğunu söylediği Süleymani’yi öldürme emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
abd-iran 2024 ABD seçimleri İran donald trump
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