Avukatı açıkladı: Mahir Polat’ın beyin kanaması riski var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “kent uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanan İBB İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilini dün gece ziyaret ettiğini belirtti ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Erdem, Polat’ın tutuklandığı ilk günden bu yana kendisine toplumun her kesiminden gelen destekten büyük moral bulduğunu söyledi. Ancak sağlık durumunun cezaevi koşullarında ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Polat’ın hipertansiyon ve kalp damar tıkanıklıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorunu olduğunu belirten Erdem, “Bu sorunlar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu, 6 stenti var ve 2 damarı halen takip altında. Hipertansiyon, kalp, beyin ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açıyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riski sürekli gündemde” dedi.

Geçtiğimiz hafta Polat, cezaevinde iki kez yüksek tansiyon krizi geçirdi. İlkinde tansiyonu 18/12, ikincisinde ise 24/11 ölçüldü. Her iki durumda da cezaevi hastanesinin yetersiz kalması nedeniyle dış hastanelere sevk edildi. İkinci sevkte Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde yeniden anjiyo yapıldı.

"Tahliye edilmeli"

Erdem, anjiyo sırasında yavaş kan akışı ve kılcal damarlarda plaklanma tespit edildiğini, Polat’ın tansiyonunun damar yolundan verilen ilaçlarla ancak düşürülebildiğini aktardı. Yoğun bakımda bir süre gözlem altında tutulan Polat, ek ilaçlarla taburcu edilerek tekrar cezaevine götürüldü.

Polat cezaevinde ilaç kullanmaya devam etse de hipertansiyonu sürüyor. Her gün tansiyon ölçümleri yapılıyor, zaman zaman ilaç alarak dinlenmek zorunda kalıyor.

Erdem, müvekkilinin yeniden hastaneye sevk edilmesini gerektirecek derecede tansiyonunun yükseldiğini ancak cezaevi sevk koşullarının zorluğu nedeniyle (1 saatlik yol, kelepçeli ve kapalı araçla nakil) ciddi bir durum olmadıkça hastane talep etmediğini ifade etti.

Avukat Erdem son olarak, Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek sağlık durumuna dair detaylı bir rapor alınması gerektiğini belirtti ve “Mahir Polat’ın taburcu edilmesi, sağlığının düzeldiği anlamına gelmiyor. Hipertansiyon devam ediyor ve bu, organlarına zarar vermeyi sürdürüyor. Umudumuz, bu sürecin Polat’ın sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakmadan sonuçlanması ve bir an önce tahliye edilmesi” dedi.

(EMK)