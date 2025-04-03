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HABER
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 10:26
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 14:23
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İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor

Silivri Cezaevi’nden bianet’e mektup gönderen üniversite öğrencisi, “Desteğinizi hissediyorum” diyor.

Doğa Tekneci
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci
Görseli Büyüt
İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor
*Fotoğraf: Ümmü Gülsüm Sülün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 301 öğrenci tutuklandı.

Avukatı tutuklanan öğrencilerden biri bipolar olduğunu ve cezaevinde ilaçlarına erişemediğini söyledi. 

"Hastaneye götürülürken şiddet gördü"

Avukatı, şöyle anlattı:

"Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Bürosu’na bağlı polisler, Emirhan’ı hastaneye götürülürken yolda durdurup hakaret etti ve şiddet uyguladı ‘Darp cebir bulgusu yok’ şeklinde rapor yazdı."

“Cezaevinde ilaçlarına ulaşamıyor”

Avukatı, müvekkilinin yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Öğrenci, 1 Nisan 2025 tarihli mektubunda Silivri Cezaevi’nde kötü koşullarda tutulduğunu, ilaçlarına ve temel ihtiyaçlara ulaşamadığını anlattı:

"Kullanmadığım bir şey iddiasıyla tutuklandım. 5 gündür Silivri Cezaevi’ndeyim. Bipolar hastasıyım ve ilaçlarımı kullanamıyorum. Kantinde ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, içme suyu bile yok. Sigara, diş fırçası, hiçbir şey yok. İçeride, tüm arkadaşlarım gibi haksız yere tutukluyum.
Desteğinizi hissediyorum."

Ne olmuştu?

​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolarda, çoğunluğu üniversite öğrencisi olmak üzere en az 301 kişi tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin aileleri, çocuklarının serbest bırakılması için dayanışma ağı kurarak destek çağrısı yaptı.  

Protestolar sırasında gözaltına alınan bazı öğrenciler, kötü muamele ve şiddet gördüklerini iddia etti. 

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27 Mart 2025

(DT/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
301 tutuklu öğrenci mahpus öğrenciler İBB operasyonu ekrem imamoğluna soruşturma
Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
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bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

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