İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 301 öğrenci tutuklandı.

Avukatı tutuklanan öğrencilerden biri bipolar olduğunu ve cezaevinde ilaçlarına erişemediğini söyledi.

"Hastaneye götürülürken şiddet gördü"

Avukatı, şöyle anlattı:

"Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Bürosu’na bağlı polisler, Emirhan’ı hastaneye götürülürken yolda durdurup hakaret etti ve şiddet uyguladı ‘Darp cebir bulgusu yok’ şeklinde rapor yazdı."

“Cezaevinde ilaçlarına ulaşamıyor”

Avukatı, müvekkilinin yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Öğrenci, 1 Nisan 2025 tarihli mektubunda Silivri Cezaevi’nde kötü koşullarda tutulduğunu, ilaçlarına ve temel ihtiyaçlara ulaşamadığını anlattı:

"Kullanmadığım bir şey iddiasıyla tutuklandım. 5 gündür Silivri Cezaevi’ndeyim. Bipolar hastasıyım ve ilaçlarımı kullanamıyorum. Kantinde ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, içme suyu bile yok. Sigara, diş fırçası, hiçbir şey yok. İçeride, tüm arkadaşlarım gibi haksız yere tutukluyum.

Desteğinizi hissediyorum."

Ne olmuştu?

​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolarda, çoğunluğu üniversite öğrencisi olmak üzere en az 301 kişi tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin aileleri, çocuklarının serbest bırakılması için dayanışma ağı kurarak destek çağrısı yaptı.

Protestolar sırasında gözaltına alınan bazı öğrenciler, kötü muamele ve şiddet gördüklerini iddia etti.

Polis tacizini açıklayan kadının avukatları suç duyurusu yaptı

(DT/EMK)