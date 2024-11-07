Uluslararası Af Örgütü’nden Trump ve Biden’a insan hakları uyarısı

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi İdari Direktörü Paul O’Brien, yeni başkan seçilen Donald Trump'a hitaben, ilk döneminde insan haklarına zarar veren uygulamaların ardından ikinci döneminde daha farklı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti.

"Uluslararası Af Örgütü, Başkan Trump ve ABD hükümetini yükümlülüklerinden sorumlu tutacaktır" diyen O’Brien, bu dönemde bağnazlık ve yabancı düşmanlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

O’Brien, ABD’nin hem iç hem dış politikada insan haklarını koruma sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Bu bağlamda, ülkede silah şiddetinin sona erdirilmesi, sağlık hizmetlerinin güvence altına alınması ve göçmen haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda ABD’nin müttefiklerinden de insan hakları ihlallerini durdurmalarını talep etmesi gerektiğini söyledi.

Kürtaj Haklarına Destek

Af Örgütü, Arizona, Missouri, Montana gibi eyaletlerde referandumlarla kürtaj erişiminin korunmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. O’Brien, kürtaj erişimi mücadelesinin insan hakları açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Biden’a Çağrı: Görev Süresi Bitmeden Adım Atın

Af Örgütü, görev süresi sona ermekte olan Başkan Biden’a yönelik acil çağrıda bulunarak, ölüm cezasının hafifletilmesi, sığınma yasağının kaldırılması ve Guantanamo’nun kapatılması gibi adımlar atmasını talep etti. Ayrıca, Biden’dan İsrail’e silah satışını durdurarak sivilleri koruma sorumluluğunu yerine getirmesini istedi.

O’Brien, Uluslararası Af Örgütü’nün insan hakları ihlallerine karşı mücadeleye devam edeceğini belirterek, "Dünyanın gözü ABD’nin üzerinde" dedi.

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(EMK)