Trump: Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi

ABD başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde götüren Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump 'zafer' ilan etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 27’sinde galip gelen Cumhuriyetçilerin adayı Trump’ın toplam delege sayısı 277 olurken, 18 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 224 delege elde etti. Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı. Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı. Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

Trump’ın, Florida’daki Trump Genel Merkezi’nde yaptığı ‘zafer’ konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Açık konuşmak gerekirse bu ülkede görülen en büyük siyasi hareketti. Ülkemizi iyileştireceğiz, sınırlarımızı tamir edeceğiz. Bütün sorunları çözeceğiz.

“47. başkanınız seçilmenin olağanüstü onuru için Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum.

“Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer.

“Çekişmeli eyaletlerden Georgia ve Kuzey Carolina’yı kazandık. Diğerlerini de kazanıyoruz. Oy çoğunluğunu da sağladık. Halkın oyunu kazanmak da çok harika bir duygu.

“Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi. Senato’nun kontrolünü geri aldık. Senato yarışını da MAGA (Make America Great Again/Amerika’yı Yeniden Harika Yap) hareketi kazandı.

Trump Kimdir ve Nasıl Başkan Oldu?

“Aynı şekilde Temsilciler Meclisi’nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor.

“Ülkemize kanunsuz girişleri durdurmamız lazım. Kimse ülkemize giremez demiyorum ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım.

“Yeni bir yıldızımız var: Elon Musk. Kendisi harika bir adam. Roket denemesini izledim ve bunu sadece Elon yapabilir dedim. Bu salondaki en önemli ve belki de ülkedeki en önemli insanlardan biri. Rusya bunu yapamaz, Çin bunu yapamaz, bunu ABD bile yapamaz.

“Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer.”

Vance: ABD tarihindeki en büyük siyasi geri dönüş

Donald Trump’ın sahnede yanına davet ettiği Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance de kalabalığa seslendi.

Vance, konuşmasında, destekçilere ve kendisine duyduğu güvenden dolayı Trump’a teşekkür etti.

Trump’ın liderliğinde Amerikan halkına verdikleri sözleri tutacaklarını ve ekonomiyi ülke tarihindeki en büyük gücüne kavuşturacaklarını belirten Vance, “ABD tarihindeki en büyük siyasi geri dönüşe tanıklık ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

TRUMP'IN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI James David Vance hakkında neler biliyoruz?

*New York'ta vatandaşlar Trump’ın konuşmasını televizyondan takip etti. (Fotoğraf: AA)

(VC)