Milli Savunma Bakanlığından Suriye'deki saldırılarla ilgili açıklamama

İsrail, 2 Nisan gecesi Suriye genelinde birden fazla askeri tesis ve altyapıyı hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Hama, Humus ve Şam'da saldırılar

Hama kenti yakınındaki stratejik hava üssü Hama Askeri Havaalanı çok sayıda saldırı nedeniyle neredeyse tamamen yok edildi.

Humus yakınlarındaki, Türkiye'nin devralacağına ilişkin haberlerin konusu olan T4 Hava Üssü (Tiyas Askeri Hava Üssü) de hedef alındı. Haberlerde, saldırının Türkiye'ye, Suriye'deki askeri faaliyetleriyle ilgili doğrudan bir mesaj olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDEN KAYGILI İsrail Suriye'yi Türkiye'ye gözdağı için vurduğunu açıkladı

JERUSALEM POST'UN HABERİ Türkiye, Suriye'nin Tiyas (T4) Hava Üssünü devralmaya hazırlanıyor

Saldırıda Şam yakınlarında konumu açıklanmayan bir havaalanının da vurulduğu bildiridi, ancak ayrıntı verilmedi.

Ayrıca, İsrail kara kuvvetlerinin güneydeki Deraa'ya düzenlediği baskında en az dokuz kişinin öldürüldüğü bildirildi. ​

İsrail ordusu, bu eylemlerin düşmanca saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini ve Ahmed eş-Şara'nın başkanlığındaki yeni Suriye liderliğine uyarı niteliğinde olduğunu açıkladı. Savunma Bakanı Israel Katz da Türkiye'yi doğrudan hedef alarak İsrail'in güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidin ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyardı.​

İsrail: Türkiye, Suriye’yi himayesi altına almaya çalışıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı ve bunları ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak nitelendirdi. Bu kınama, Suriye'nin kapsayıcı bir hükümet kurma ve Batı yaptırımlarının kaldırılmasını isteme çabalarının ortasında geldi. ​



İsrail, Ankara'nın bölgedeki artan etkisine ilişkin kaygılarını dile getirerek Türkiye'yi Suriye'de bir "pretektora" kurmaya çalışmakla suçladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Ankara'nın Suriye'yi "himaye"ye almayı amaçladığını öne sürerek Türkiye'nin süreçte olumsuz bir rol oynadığını vurguladı.​

Türkiye'nin kayıpları mı var?

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilgilendiği haber verilen Humus dışındaki T4 Askeri Hava Üssü'ne yönelik saldırıda Türkiye'den 3 mühendisin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Rami Abdu mesajında, "İsrail, sivil havaalanının rehabilitasyonuna katılan Türk inşaat mühendislerini hedef alarak bombaladı ve teyit edilmeyen haberlere göre en az 3'ünü öldürdü." dedi.

Savunma Bakanlığından açıklamama

Gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığından Anadolu Ajansı'na yapılan açıklamada, gelişmelere ilişkin hiçbir bilgi verilmeden diğer bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamama şöyle:

"Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir."

(AEK)