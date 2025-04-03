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HABER
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 21:31
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 22:24
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SURİYE'DEKİ İSRAİL SALDIRILARI

Milli Savunma Bakanlığından Suriye'deki saldırılarla ilgili açıklamama

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı ve askeri yetkililerinin Suriye'de Türkiye'ye atfedilen gelişmelerle ilgili açıklamalarına "itibar edilmemesi"ni istedi. Ancak MSB Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yle bağlantısı iddialarına açıklama getirmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Milli Savunma Bakanlığından Suriye'deki saldırılarla ilgili açıklamama
9 Nisan 2018'de İsrail füze saldırılarında isabet alan T-4 hava üssünden görüntü/timesofisrael.com

İsrail, 2 Nisan gecesi Suriye genelinde birden fazla askeri tesis ve altyapıyı hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Hama, Humus ve Şam'da saldırılar 

Hama kenti yakınındaki stratejik hava üssü Hama Askeri Havaalanı çok sayıda saldırı nedeniyle neredeyse tamamen yok edildi. 

Humus yakınlarındaki, Türkiye'nin devralacağına ilişkin haberlerin konusu olan T4 Hava Üssü (Tiyas Askeri Hava Üssü) de hedef alındı. Haberlerde, saldırının Türkiye'ye, Suriye'deki askeri faaliyetleriyle ilgili doğrudan bir mesaj olarak gerçekleştirildiği bildirildi. 

İsrail Suriye'yi Türkiye'ye gözdağı için vurduğunu açıkladı
SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDEN KAYGILI
İsrail Suriye'yi Türkiye'ye gözdağı için vurduğunu açıkladı
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Saldırıda Şam yakınlarında konumu açıklanmayan bir havaalanının da vurulduğu bildiridi, ancak ayrıntı verilmedi. 

Ayrıca, İsrail kara kuvvetlerinin güneydeki Deraa'ya düzenlediği baskında en az dokuz kişinin öldürüldüğü bildirildi. ​

İsrail ordusu, bu eylemlerin düşmanca saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini ve Ahmed eş-Şara'nın başkanlığındaki yeni Suriye liderliğine uyarı niteliğinde olduğunu açıkladı. Savunma Bakanı Israel Katz da Türkiye'yi doğrudan hedef alarak İsrail'in güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidin ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyardı.​

İsrail: Türkiye, Suriye’yi himayesi altına almaya çalışıyor
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Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı ve bunları ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak nitelendirdi. Bu kınama, Suriye'nin kapsayıcı bir hükümet kurma ve Batı yaptırımlarının kaldırılmasını isteme çabalarının ortasında geldi. ​

İsrail, Ankara'nın bölgedeki artan etkisine ilişkin kaygılarını dile getirerek Türkiye'yi Suriye'de bir "pretektora" kurmaya çalışmakla suçladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Ankara'nın Suriye'yi "himaye"ye almayı amaçladığını öne sürerek Türkiye'nin süreçte olumsuz bir rol oynadığını vurguladı.​

Türkiye'nin kayıpları mı var? 

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilgilendiği haber verilen Humus dışındaki T4 Askeri Hava Üssü'ne yönelik saldırıda Türkiye'den 3 mühendisin hayatını kaybettiğini öne sürdü. 

Rami Abdu mesajında, "İsrail, sivil havaalanının rehabilitasyonuna katılan Türk inşaat mühendislerini hedef alarak bombaladı ve teyit edilmeyen haberlere göre en az 3'ünü öldürdü." dedi.

Savunma Bakanlığından açıklamama

Gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığından Anadolu Ajansı'na yapılan açıklamada, gelişmelere ilişkin hiçbir bilgi verilmeden diğer bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamama şöyle: 

"Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir."

(AEK)

Haber Yeri
Şam-Ankara
milli savunma bakanlığı suriye dışişleri bakanlığı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar
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