ABD başkanlık seçimleri: Trump’a tebrik mesajları

ABD başkanlık seçimlerinde ‘zafer’ ilan eden Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’a birçok ülke liderinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 27’sinde galip gelen Cumhuriyetçilerin adayı Trump’ın toplam delege sayısı 277 olurken, 18 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 224 delege elde etti. Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı. Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı. Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ Trump: Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Rutte: Trump ile tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ı “ABD Başkanı seçilmesi nedeniyle” tebrik ettiğini duyurdu.

Trump’ın liderliğinin bir kez daha İttifak’ı güçlü tutmanın anahtarı olacağını belirten Rutte, NATO aracılığıyla barışı ilerletmek için Trump ile tekrar çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

AB’den ‘birlikte çalışma’ çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Donald Trump’ı içtenlikle kutluyorum” ifadesini kullandı.

Von der Leyen, “AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım.” mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında “AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Netanyahu: Büyük bir zafer

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Trump’ın “büyük bir zafer” kazandığını belirtti.

Netanyahu, “Beyaz Saray’a tarihi geri dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden güven vadediyor” açıklamasında bulundu.

Trump’ı tebrik eden ilk liderlerden biri olan Netanyahu, zaferini ilan eden Trump’ın başkanlık seçiminde “tarihin en büyük geri dönüşünü” yaptığını savundu.

Macron: Daha fazla barış ve refah için

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump için X hesabından paylaşımda bulundu. Macron, “Tebrikler Başkan Donald Trump. 4 yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin inançlarınızla ve benimkilerle. Saygı ve azimle. Daha fazla barış ve refah için” ifadelerini kullandı.

Macron, bir diğer mesajında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Bu yeni bağlamda (Trump’ın kazanması) daha birlik, daha güçlü, daha egemen bir Avrupa için çalışacağız. ABD ile işbirliği yaparak, çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunarak” mesajını verdi.

Starmer: Tarihi seçim zaferi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Trump’ı tebrik ederek, “Başkan seçilen Trump’ı tarihi seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. Sizinle gelecek yıllarda birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Starmer, İngiltere ve ABD’nin en yakın müttefikler olduğunu belirterek, iki ülkenin özgürlük ve demokrasi gibi ortak değerleri korumak için birlikte hareket edeceklerini aktardı.

İngiltere ve ABD’nin ekonomik büyüme, güvenlik, yenilik ve teknoloji gibi konularda özel bir ilişkisi olduğunu belirterek, “Biliyorum ki İngiltere ve ABD arasındaki özel ilişki Atlantik’in iki yakasında da gelecek yıllarda zenginleşerek devam edecek” değerlendirmesini yaptı.

Scholz: Birlikte çalışmaya devam

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Donald Trump’ı tebrik ederek, “Almanya ve ABD, Atlantik’in iki tarafında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için uzun zamandan beri başarılı bir şekilde birlikte çalışıyor. Bunu, vatandaşlarımızın yararı için yapmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy: Trump ‘güç yoluyla barış’ yaklaşımına bağlı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ı ‘etkileyici zaferi’ elde etmesinden dolayı tebrik ettiğini belirtti ve eylülde kendisi ile ABD’de ‘muhteşem’ bir toplantı düzenlediklerini hatırlattı.

Zelenskiy, “O toplantıda Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planı ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına son verme çözümlerini ayrıntılı olarak ele almıştık” ifadesini kullandı.

Ukrayna’da adil bir barışın olması konusunda Trump ile ortak çalışmak istediklerini belirten Zelenskiy, “Başkan Trump’ın küresel ilişkilerde ‘güç yoluyla barış’ yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum. Bu tam olarak Ukrayna’da adil barışı pratikte yaklaştırabilecek ilkedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ABD’de, Ukrayna’ya yönelik güçlü iki partili desteğin devam edeceğine inandıklarını vurgulayarak, “Başkan Trump’ın kararlı liderliği altında güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri dönemini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Meloni: İyi işler Başkan

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD’nin gelecek dönem başkanı Donald Trump’ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan ‘kardeş’ milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan” ifadelerini kullandı.

Orban: Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Trump’ın seçim zaferini, “ABD’nin siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü” olarak tanımlarken, “Başkan Donald Trump’ı, muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer” ifadesini kullandı.

(VC)