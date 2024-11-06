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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 16:28
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 16:35
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Rusya’dan ABD seçim sonuçlarına dair açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Ulusal çıkarlarımızı savunarak ABD’nin yeni yönetimiyle çalışacağız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rusya’dan ABD seçim sonuçlarına dair açıklama
Fotoğraf: Sputnik

Rusya, resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump’ın önde tamamladığı ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a dikkati çekilen açıklamada, “Dört yıl aradan sonra Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi, kesinlikle Amerikalıların, hem Joe Biden yönetiminin sonuçlarından hem de aceleyle aday gösterilen Kamala Harris’in sunduğu Demokrat Partinin seçim programından duyduğu memnuniyetsizliği yansıtıyor” denildi.

Demokrat Parti’nin idari kaynakları kullanarak ülkedeki liberal basının desteğiyle “Trump’a karşı güçlü propaganda yürüttüğüne” işaret edilen açıklamada, “buna rağmen Trump’ın, Beyaz Saray’ın küreselci rotasına karşı seçmeni ilgilendiren ekonomi ve yasa dışı göçle ilgili konulara yöneldiği, bunun da Demokrat Partili Kamala Harris’in seçimi kaybetmesine yol açtığı” savunuldu.

“Şartlarımız değişmez”

ABD’deki toplumun ve seçmenlerin ikiye bölündüğünü belirten Rusya Dışişleri, “Trump’ın başkan seçilmesinin, ülkedeki iç gerginliğinin artmasına, birbiriyle mücadele eden grupların sert tutumlar takınmasına yol açabileceği”ni ifade etti.

Açıklamada, "Rusya’nın yeni seçilen Trump ve Cumhuriyetçilerin üstünlük sağladığı Kongre için umut beslemediği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“ABD’yi yöneten siyasi seçkinler, parti üyeliği ne olursa olsun Rusya’ya karşı yaklaşım benimsiyor ve Moskova’yı engelleme çizgisine bağlı kalıyor. Bu çizgi, ABD’nin iç siyasi dalgalanmalarından etkilenmiyor. Rusya, kendi ulusal çıkarlarını güçlü bir şekilde savunarak ve (Ukrayna’da) özel askeri operasyonunun hedeflerine odaklanarak, yeni yönetimle Beyaz Saray’a kaydolduğunda çalışacak. Şartlarımız değişmez ve Washington’da bu iyi biliniyor.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Rusya rusya-abd ilişkileri 2024 ABD seçimleri Rusya Dışişleri Bakanlığı donald trump
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