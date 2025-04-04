Öcalan: "Sosyalizm demek toplumculuk demektir, bu anlayışla siyaset yapmak gerekir"

Nisan ayı benim için bir Rönesans’tır, yeniden doğuştur. Gençliğin yürüyüşü özgürlüğe yürümektir. Özgürlüğe yürümek anlamlıdır. Ben nereye gidiyorsam kendimi örgütlüyorum. Okula giderken benimle hareket eden grubum vardı. Toplumsallaşmak böyle gerçekleşiyor. Çocukluğumdan itibaren bunu yapıyorum.

Sosyalizm demek toplum demek, toplumculuk demektir. Sosyalistlik ise toplumsallaşmaktır. Kürdistan’da da bu anlayışla siyaset yapmak gerekir. Bunun adı toplumcu, sosyalist siyaset oluyor. Bu da örgütlenmekle olur. Örgütlenme en önemli çalışmadır. Yapamazsanız büyük eleştiririm. Onun için her yerde örgütleneceksiniz, her yeri örgütleyeceksiniz. Çalışmalarınızı destekliyor, selamlarımı iletiyorum.