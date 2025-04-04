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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 00:56
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2025 01:17
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AMARA'YA YÜRÜYEN GENÇLERE MESAJ

Öcalan: "Sosyalizm demek toplumculuk demektir, bu anlayışla siyaset yapmak gerekir"

Abdullah Öcalan'ın doğum günü için Amara'ya yürüyen gençlere gönderdiği mektup Halfeti'deki 4 Nisan Festivali'nde açıklandı: "Sosyalizm demek toplum, toplumculuk demektir. Sosyalistlik ise toplumsallaşmaktır. Kürdistan’da da bu anlayışla siyaset yapmak gerekir.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Öcalan: "Sosyalizm demek toplumculuk demektir, bu anlayışla siyaset yapmak gerekir"
Halfeti Festivali'nde Öcalan'ın mektubunun okunmasını dinleyen gençler/MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi, Abdullah Öcalan’ın 76’ncı yaş günü dolayısıyla gerçekleştirdiği yürüyüşün üçüncü gününde Halfeti/Xelfetî ilçesindeki 4 Nisan Festivali’ne katıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, festivalde, Abdullah Öcalan’ın gençlere mesajı kamuoyuyla paylaşıldı.

Öcalan mesajında gençleri sosyalist anlayışla siyasete çağırdı. 

Nisan ayı benim için bir Rönesans’tır, yeniden doğuştur. Gençliğin yürüyüşü özgürlüğe yürümektir. Özgürlüğe yürümek anlamlıdır. Ben nereye gidiyorsam kendimi örgütlüyorum. Okula giderken benimle hareket eden grubum vardı. Toplumsallaşmak böyle gerçekleşiyor. Çocukluğumdan itibaren bunu yapıyorum.

Sosyalizm demek toplum demek, toplumculuk demektir. Sosyalistlik ise toplumsallaşmaktır. Kürdistan’da da bu anlayışla siyaset yapmak gerekir. Bunun adı toplumcu, sosyalist siyaset oluyor. Bu da örgütlenmekle olur. Örgütlenme en önemli çalışmadır. Yapamazsanız büyük eleştiririm. Onun için her yerde örgütleneceksiniz, her yeri örgütleyeceksiniz. Çalışmalarınızı destekliyor, selamlarımı iletiyorum. 

(AEK)

Haber Yeri
Halfeti
Abdullah Öcalan dem parti sosyalizm
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