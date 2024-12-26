Trump, Panama Kanalı'nı istiyor

Panama Kanalı'nın yeniden ABD'ye verilmesini talep edebileceğini söyleyerek tartışmalara neden olan ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Panama Büyükelçisi adaylığına Kevin Marino Cabrera'yı gösterdi.

ABD'nin 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini ve her yıl kanalın onarımı için milyarlarca dolar harcadığını, buna karşın kanalla ilgili söz hakkının olmadığını savunan Trump, bunu değiştirmenin zamanının geldiğini söylüyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Trump'ın Florida'daki seçim ekibinde de görev alan büyükelçi adayı Kevin Marino Cabrera, Miami-Dade Kent Komiseri olarak görev yapıyordu.

Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını da yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali" ifadesini kullandı.

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