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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 10:07
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2024 10:12
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Trump, Panama Kanalı'nı istiyor

Grönland'dan sonra Panama Kanalı'na da talip olan Trump'a yanıt veren Panama, egemenlik ve bağımsızlık vurgusuyla bu talebi kesin bir dille reddetti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Trump, Panama Kanalı'nı istiyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Panama Kanalı'nın yeniden ABD'ye verilmesini talep edebileceğini söyleyerek tartışmalara neden olan ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Panama Büyükelçisi adaylığına Kevin Marino Cabrera'yı gösterdi.

ABD'nin 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini ve her yıl kanalın onarımı için milyarlarca dolar harcadığını, buna karşın kanalla ilgili söz hakkının olmadığını savunan Trump, bunu değiştirmenin zamanının geldiğini söylüyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Trump'ın Florida'daki seçim ekibinde de görev alan büyükelçi adayı Kevin Marino Cabrera, Miami-Dade Kent Komiseri olarak görev yapıyordu.

Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını da yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali" ifadesini kullandı.

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Panama Kanalı tartışması

Trump, 22 Aralık 2024'te Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçladı ve kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söyledi.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini söyledi.

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak," dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump panama Kanada
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