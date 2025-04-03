İsrail Suriye'yi Türkiye'ye gözdağı için vurduğunu açıkladı

İsrail'in önde gelen gazatelerinden Jerusalem Post, çarşamba geç saatlerde bir güvenlik yetkilisinin Suriye'deki son hava saldırılarının "Türkiye'ye bir mesaj iletme"yi amaçladığını söylediğini bildirdi.

Yetkili mesajın, "Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin" anlamına geldiğini söyledi.

Aynı gazete salı günü verdiği haberde, bir İsrail güvenlik yetkilisinin Suriye hükümetinin Türkiye'nin kendi topraklarında askeri üsler kurmasına izin verme olasılığından kaygı duyduğunu dile getirdiğini duyurmuş ve yetkilinin, "Eğer [Suriye'de] bir Türk hava üssü kurulursa, bu İsrail'in Suriye'deki hareket özgürlüğüne zarar verir," demiş ve "Bunun karşı çıktı[kları] potansiyel bir tehdit [olduğunu]" ifade etmişti.

JERUSALEM POST'UN HABERİ Türkiye, Suriye'nin Tiyas (T4) Hava Üssünü devralmaya hazırlanıyor

İsrail ordusu saldırıları doğruladı

İsrail Ordusu çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırıların Hama kenti civarını ve başkent Şam'ın Barzeh mahallesindeki bilimsel araştırma binasını hedef aldığını doğruladı.

İsrail, önceki Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde yıllarca Suriye'ye hava saldırıları düzenlemiş, ve İran bağlantılı askeri tesislerle, Tahran'dan Lübnan'daki Hizbullah güçlerine silah sevkiyatını hedef almıştı.

İsrail medyası, İsrail hava kuvvetlerinin Esad ordusundan kalan altyapıyı ve silahları hedef aldığını bildirdi.

Türkiye'nin İsrail'in Gazze operasyonunu genişletmesine muhalefeti

Türkiye kısa süre önce İsrail'i Gazze'deki askeri operasyonunu büyük ölçüde genişleteceği duyurusu nedeniyle sert bir şekilde eleştirerek, bu hareketin İsrail'in barış arayışından uzak, yasadışı yaklaşımının bir tezahürü olduğunu söylemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'deki operasyonların genişletilmesi ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin açıklamaların "İsrail'in uluslararası hukuku açıkça hiçe saymasının ve barış arayışından tamamen kopukluğunun bir başka göstergesi" olduğunu söylemiş, uluslararası toplumu kutsal alanları korumak, provokasyonları önlemek ve İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletme çabalarını durdurmak için bir duruş sergilemeye çağırmıştı.

Türkiye ve İsrail sosyal medyadan atıştı

(AEK)