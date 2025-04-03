ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 00:05
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 10:04
2 dk Okuma

SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDEN KAYGILI

İsrail Suriye'yi Türkiye'ye gözdağı için vurduğunu açıkladı

Bir İsrail güvenlik kaynağı İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik son hava saldırılarının Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in faaliyetlerine engel oluşturma eğilimini caydırmaya yönelik olduğunu iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail Suriye'yi Türkiye'ye gözdağı için vurduğunu açıkladı
Hama havalimanına yönelik İsrail hava saldırısı/ynetnews

İsrail'in önde gelen gazatelerinden Jerusalem Post, çarşamba geç saatlerde bir güvenlik yetkilisinin Suriye'deki son hava saldırılarının "Türkiye'ye bir mesaj iletme"yi amaçladığını söylediğini bildirdi. 

Yetkili mesajın, "Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin" anlamına geldiğini söyledi. 

Aynı gazete salı günü verdiği haberde, bir İsrail güvenlik yetkilisinin Suriye hükümetinin Türkiye'nin kendi topraklarında askeri üsler kurmasına izin verme olasılığından kaygı duyduğunu dile getirdiğini duyurmuş ve yetkilinin, "Eğer [Suriye'de] bir Türk hava üssü kurulursa, bu İsrail'in Suriye'deki hareket özgürlüğüne zarar verir," demiş ve "Bunun karşı çıktı[kları] potansiyel bir tehdit [olduğunu]" ifade etmişti. 

Türkiye, Suriye'nin Tiyas (T4) Hava Üssünü devralmaya hazırlanıyor
JERUSALEM POST'UN HABERİ
Türkiye, Suriye'nin Tiyas (T4) Hava Üssünü devralmaya hazırlanıyor
2 Nisan 2025

İsrail ordusu saldırıları doğruladı

İsrail Ordusu çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırıların Hama kenti civarını ve başkent Şam'ın Barzeh mahallesindeki bilimsel araştırma binasını hedef aldığını doğruladı.

İsrail, önceki Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde yıllarca Suriye'ye hava saldırıları düzenlemiş, ve İran bağlantılı askeri tesislerle, Tahran'dan Lübnan'daki Hizbullah güçlerine silah sevkiyatını hedef almıştı. 

İsrail medyası, İsrail hava kuvvetlerinin Esad ordusundan kalan altyapıyı ve silahları hedef aldığını bildirdi. 

Türkiye'nin İsrail'in Gazze operasyonunu genişletmesine  muhalefeti

Türkiye kısa süre önce İsrail'i Gazze'deki askeri operasyonunu büyük ölçüde genişleteceği duyurusu nedeniyle sert bir şekilde eleştirerek, bu hareketin İsrail'in barış arayışından uzak, yasadışı yaklaşımının bir tezahürü olduğunu söylemişti. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'deki operasyonların genişletilmesi ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin açıklamaların "İsrail'in uluslararası hukuku açıkça hiçe saymasının ve barış arayışından tamamen kopukluğunun bir başka göstergesi" olduğunu söylemiş, uluslararası toplumu kutsal alanları korumak, provokasyonları önlemek ve İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletme çabalarını durdurmak için bir duruş sergilemeye çağırmıştı. 

Türkiye ve İsrail sosyal medyadan atıştı
Türkiye ve İsrail sosyal medyadan atıştı
31 Mart 2025

(AEK)

Haber Yeri
Tel-Aviv
israil-türkiye suriye-türkiye ilişkileri
ilgili haberler
İsrail: Türkiye, Suriye’yi himayesi altına almaya çalışıyor
3 Nisan 2025
/haber/israil-turkiye-suriyeyi-himayesi-altina-almaya-calisiyor-306120
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail: Türkiye, Suriye’yi himayesi altına almaya çalışıyor
3 Nisan 2025
/haber/israil-turkiye-suriyeyi-himayesi-altina-almaya-calisiyor-306120
Sayfa Başına Git