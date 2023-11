Li Amedê mezada pirtûkan: "Ez hêvîdar im em ê bikaribin her heftê vî tiştî bikin"

Lezgîn Akan an jî navê ku wî li xwe kiriye Lezgîn Kitêbçiyan sehafekî ciwan e û ji Nisêbîna Mêrdînê ye. Ji deh salan zêdetir e Akan bi kare sehafiyê re mijûl e. Ji sî hezarî zêdetir pirtûkên wî hene û wî li Amedê yekem mezada xwe ya pirtûkan pêk anî.

Kitêbçiyan berî karê sehafiyê, li hin pirtûkfiroşan kar kiriye. Lê ji ber ku wî karî him zêde ew westandiye him jî xeyalê wî yê zorakatiyê avakirina pirtûkxaneyeke bi rêk û pêk bûye, dev ji wan karan berdaye.

Rêwîtiya Akan ya sehafiyê bi çerçîtiya bavê wî re dest pê kiriye. Lezgîn têkildarî vê got, “Ji xwe ez ji karê danûstandinê ne dûr bûm, ji ber ku bavê min çaxa ez 10-12 salî bûm, çerçîtî dikir. Ez jî bi xwe re dibirim û em gund bi gund digeriyan.”

Akan sala borî jî ji Stenbolê vegeriyaye Amedê û odeyeke xwe ji bo pirtûkan terxan kiriye û her weha ode ji serî heta binî bi pirtûkan tijî kiriye ku ew xwedî pirtûkxaneyeke dewlemend e.

Her weha Akan him ji bo pirtûkên xwe mezadan li dar dixe, him jî li ser platforma sehafan ya online pirtûkan diforişe.

Akan pêş ku mezat dest pê bike bi bianet kurdiyê re axivî û wî got, “Ji bo cara ewil deh kes jî werin, ez ê bêjîm mezad serkeftî ye.”

Bi qasî 40-50 kes beşdarî mezatê bûn û 60 ji wan yên kurdî, zêdeyî 150 pirtûk hatin firotin. Kesên beşdarî mezadê bûn, bi giranî xwendekar, nivîskar, akademisyen, weşanger û hunermend bûn.

Lezgîn Akan dixwaze xwendekar jî pirtûkên xwe bînin û tevî mezadê bikin. Di hefteyên pêş de wê mezadên wî bidomin: "Ez hêvîdar im em ê bikaribin her heftê vî tiştî bikin"

