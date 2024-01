Li Girtîgeha Bolvadînê gireva birçîbûnê didome

Davût Başkanê ku duh ji girtîgeha Bolvadînê, piştî 13 salan hat berdan ji bo rewşa girtiyên siyasî ji bîanetê re axivî:

Kesê dest bi girevê dike dişinin hucreyê

Başkan got her carî hevaleke dikeve girevê û wiha pê de çû: "Heval digotin em li dijî tecrîdê girevê da dest pê kirin lê hun me diavêjin tecrîdê."

Başkan got tetkîkên girtiyên siyasî bi rojane tên kirin û dişopînin lê piştî hevaleke ji greve derdikeve xwarinên weke lapa nayin dayîn û wiha pê de çû: "Hew hevalê ku cara ewil ket gireva birçîbûnê vîtamîna B12 dabûnê, dû re nedan hevalên din."

Bang li saziyan kir: Hay ji girtiyan hebin

Başkanê ku 2011yên de hatibû girtin 14 sal û 20 meh ceza lê hatîbû birîn û duh bi bîryara Dagheha Bingehîn ya betalkirina maddeya TCK 220/6 hat berdan bang li saziyên mafên mirovan kir ku hay ji girtiyên bajar û navçeyên Tirkiyeyê dimînin hebin. Gelek heval bê parêzerin û nikarin rewşa xwe yê hiqûqî bişopînên. Malbatên wan jî ji bê derfetî nikarin herin û werin.

Başkan li girtîgehên Amed, Edîrne, Kayserî û li Afyonê de mabû. (BA/AY)