10emîn salvegera Kovara Jineolojiyê: “Jineolojî ji bo jinan nexşerêyek e”

Kovara Jineolojiyê 10emîn salvegera xwe pîroz kir. Kovar ji sala 2015an ve weşana xwe didomîne û bi boneya salvegerê bernameyeke têr û tijî saz kir. Her weha koma govendê ya KASEDê û Koma JinMAyê jî tevlî pîrozbahiya salvegera kovarê bûn.

Kovar her sê mehan carekê bi sernavên cur bi curî tê weşandin û heta niha bi dehan sernavên mîna ‘Etîk Estetîk’ , ‘Aboriya Demokratîk a Komînal’ , ‘Mêtingerî’ , ‘Rojhilat’, ‘ Rojava’, ‘Bakur’ , ‘Başûr’ û hwd derketiye pêşberî xwînerên xwe.

Di çerçoveya 10emîn salvegera kovarê de yek ji xebatkarên Jineolojiyê Aynur Sarica û pêşkêşvana bernamê û her wiha ji rêveberiya saziya KASEDê Salîha Ayata bi bianet kurdiyê re axivîn.

Aynûrê di destpêkê de axivî û bal kişand ser hewcebûna bi perspektîfên mina Jineolojiyê û wiha got: “ Pergala netew-dewletiyê ji destpêka emrê xwe ve hemû mafên jinan binpê kir û dike. Li hember vê pergalê jineolojî binê xwebûna jinan xêz dike.”

Salîha Ayatayê jî destnîşan kir û got : “ Jineolojî ji bo jinên kurd nexşerêyek e. Di nav deh salan de ji 30î zêdetir hejmar derxistin. Jineolojî behsa her qad û her kêliyên jiyanê dike.”

(WT/AY)