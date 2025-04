DEM Partî û MHPê cara yekem cejna hev pîroz kirin

Di roja 2emîn ya cejnê de partiyên sîyasî ji bo cejnê serdana hev kirin. Şandeyên MHP û DEM Partiyê cara yekem ji bo cejnê serdana hev kirin.

Şandeya DEM Partiyê ji Alîkarê Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Ozturk Turkdogan, Alîkarê Hevserokên Giştî yê Komîsyona Gelan û Baweriyan Yuksel Mutlu û Parlamenterê Bedlîsê Huseyîn Olan pêk dihat.

Şandeya DEM Partiyê ewilî serdana MHPê kir. Şandeya ku ji Sekreterê Giştî yê MHPê û Parlamenterê Bursayê Îsmet Buyukataman, endamên Lijneya Rêveberiya Navendî (MYK) Esma Ozdaşli û Şahîn Kartal pêk dihat pêşwazî kirin.

Sekreterê Giştî yê MHPyê Îsmet Bûyûkataman di serdana Navenda Giştî ya DEM Partiyê de wiha got:

"Îro cejn e, rojek e ku dostî û biratî serdest e.

Em wekî MHP di vê cejnê de bi erêkirin û tasarufa cenabê Serokê Giştî yê me yelpazeya xwe gelekî fireh dikin.”

Wekî ku hûn dizanin CHPyê got ku wê bernameya pîrozbahiyê betal kiriye û li Stenbolê bernameyeke cuda pêk tîne.

Ji xeynî wê, em dixwazin bi qismet be bi hemû partiyên siyasî re cejnê pîroz bikin.

Di wê çarçoveyê de me DEM Partî ziyaret kir. Înşallah em dê cejnê bi awayekî xweş pîroz bikin.

"Em ê bi hev re roja ku dilmayîn bi dawî bin idrak bikin"

Em dê bi hev re rojên ku neyartî û hêrs bi dawî dibin, deriyên dostaniyê ji nû ve vedibin û hiqûqa biratiyê xurtir dibe, derbas bikin.

Ji bo qebûlkirina we spas dikim. Di vê navberê de, ez dixwazim silav û pîrozbahiyên cejnê yên Serokê me yê Giştî jî bînim ziman.

Duyemîn hevdîtina cejnê jî bi serdana şandeya DEM Partiyê ya lio Navenda Giştî ya MHPyê pêk hat.

Berdevka DEM Partiyê Partiyê Ayşegul Dogan ku serokatiya şandeya DEM Partiyê dikir, wiha got:

"Kiryarên antîdemokratîk didomin. Lêgerina aştiyeke hêja berdewam dike.

Divê Tirkiye vê sedsalê ji dest nede, winda neke. Ji bo ku Tirkiye bibe welatekî demokratîk û adil, divê rîsk jî bên bertarafkirin.

Ev di heman demê de demên bi rîsk in. Ji ber vê yekê îradeya bi biryar a we ya wekî partî, wekî bloka desthilatdariyê dê xwedî wate û nirxek mezin be.

Êdî gotin hatin gotin, gotinên ku nayên bipaşxistin hatin gotin. Divê bêyî derengî gotin bên cih."

“Îqnakirina mirovan ne hêsan e”

Alîkara Serokê Giştî yê MHPyê Zuhal Topçuyê jî wiha got:

“Hûn xîtabî civakeke mezin dikin. Tiştekî hêsan nîne. Razîkirina mirovan, destpêkirina xebatê ne hêsan e.

Destpêkirin girîng e lê divê mirov bêne razîkirin. Ev yek qet ne hêsan e.

Divê mirov di pêvajoyê de lez neke. Birêz Devlet Bahçelî, wekî serokekî siyasî û mirovekî şehrezayî ku di dîroka cîhanê de şopeke xwe hiştiye, înşallah bi saya we jî em dê encamên gelek baş bibînin.”

(AD/AY)

*çavkanî: Rudaw, MA