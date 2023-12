Dadger cezayê "parvekirina ala Tirkiyê" li Rûşen Firatê birî

Rûşen Firat ji malbata Şêx Seîde û li navçeye Erziromê ya Xinûsê dijî. Ji ber parvekirinên wê yên deh sal berê yên li ser Facebookê polîsan di 26ê Kanûna Pêşiyê de saet di 06.00an bi ser mala wê de girt û ew desteser kir. Firat bi tohmeta ku “propagandaya rêxistinê kiriye” bi daxwaza girtinê ji bo Dadweriya Cezê û Aştiyê ya Xinûsê hat şandin. Dadweriyê Rûşen Firat bi şertê kontrola edlî serbest berda.

Dadweriya Cezê û Aştiyê ya Xinûsê biryar da ku di çarçoveya şertê kontrola edlî de divê Firat 30 rojan ala Tirkiyeyê li ser hesabê xwe yên medyaya civakî parve bike û heftê sê rojan jî îmzeyê bide qereqolê. Ger vê biryarê pêk neyîne dê girtina wê careke din bê nirxandin.

Xwişka Rûşenê, Helîme Firatê ji bianetê re axivî û got, “Polîs li wan digerin û dixwazin ku li gorî biryara Dadgehê divê Rûşen bi sîh rojan ala Tirkiyeyê li ser hesabên xwe yên medyaya civakî biweşîne û heftê sê caran jî îmze bide qereqolê.”

"Em ê giliyê dadger bikin"

Her weha Helîme Firatê wiha got: “Ji şeva borî ve polîs li me digerin û dibêjin ger biryar neyê bicîkirin dê careke din wê desteser bikin.”

Her weha parêzerê malbatê Firat Ensar Firat jî ji bianetê re diyar kir ku ev biryareke sosret e û em ê giliyê dadgerê ku ev biryar da bike. Firat wiha pê de çû: Em ê derbarê dadger de serî li HSKyê jî bidin.”

Parêzer Firat got ku wê rojên pêş de dibe ku weke malbat derbarê vê bûyerê de daxuyaniyeke berfireh bidin.

Parvekirinên Rûşen Firatê yên bûne mijara lêpirsînê; ji wan yek wêneyê ku li Herêma Kurdîstanê hatiye kişandin e û di wêneyê de ala Revêberiya Xweser jî dixuye. Ya din jî weneya di kongreya HDPyê ya li sala 2016an de li Enqereyê hatiye lidarxistin de hatiye kişandin e. Di wê wêneyê de jî fotografê Rêberê PKKyê Abdûllah Ocalanî dixuye.