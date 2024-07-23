Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, adaylık için gereken delege desteğini aldığını duyurdu.

Harris, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gece partimizin adayı olmak için gereken desteği kazanmış olmaktan gurur duyuyorum. Önümüzdeki birkaç ay boyunca ülke çapında seyahat edip Amerikalılarla ilgili her şey hakkında konuşacağım. Partimizi ve milletimizi birleştirmeye ve Donald Trump'ı yenmeye tamamen niyetliyim” dedi.

ABD SEÇİMLERİ Kamala Harris tek seçimde üç kez tarih yazdı

Biden'ın çekilme kararının ardından, yeni aday, partinin 19-22 Ağustos'taki Demokratik Ulusal Komitesinde (DNC) belirlenecek. Demokrat Partili 3 bin 930'dan fazla delegeden 1968'inin oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanacak.

24 saat içinde ulaşılan en yüksek bağış

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, yüksek düzeyde bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, bu miktar, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış olarak kayda geçti.

Politico’daki makaleye göre , Kamala Harris, Joe Biden'ın kampanya kasasındaki on milyonlarca doları da “miras aldı”. Biden'ın adaylıktan çekildiğinin duyurusundan birkaç saat sonra Federal Seçim Komisyonu, Biden'ın başkanlık kampanyasını resmen "Başkanlık için Harris" olarak yeniden adlandırdı. Haziran sonu itibarıyla kampanya fonunda 95 milyon dolar bulunuyordu. Brennan Center'da avukat ve eski FEC danışmanı Daniel Weiner, Biden ayrılmadan önce Politico'ya yaptığı açıklamada, "Kampanya hesabı, Joe Biden'ın kampanya hesabı olarak düşünsek de aslında hem Joe Biden'a hem de Kamala Harris'e ait" demişti.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

İlk siyah, Hindistan ve Karayip kökenli, kadın Başkan Yardımcısı

ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üniversitede hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yapan Harris, 2010'da California Başsavcılığına adaylığını koydu. Eyalet tarihinde seçilen ilk siyah ve ilk kadın başsavcı olan Harris, 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi.

Harris, 2016'da yapılan başkanlık seçiminde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyah senatör ünvanını aldı.

Harris, Kongre'ye girdikten sonra adını, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgeye gösterdiği tepkiyle duyurdu. Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçildi. Harris, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili Senatodaki soruşturmalarda da aktif rol almıştı.

Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev almıştı.

Demokrat Partiden 2020 başkanlık seçimi için aday adayları arasında yer alan Harris, ön seçimlerde elendi. Ardından Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak açıkladı.

3 Kasım 2020'de Demokratların seçimi kazanmasıyla Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'la 20 Ocak 2021'de devir teslim töreninde yemin ederek göreve başladı.

Harris, ülke tarihinde başkan yardımcısı olan ilk siyah, Hindistan ve Karayip kökenli kadın.