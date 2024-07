Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, adaylık için gereken delege desteğini aldığını duyurdu.

Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party’s nominee.



Over the next few months, I'll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line. I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/Bsq3N6pMAi