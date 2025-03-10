Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasında, SDG'nin temsil ettiği toplum kesimlerinin mensuplarının "siyasal sürece ve tüm devlet kurumlarına katılımlarının güvence altına" alınmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre Şam'da Başkanlık Sarayı'nda karşılıklı imza altına alınan anlaşma metni şöyle:

1- Dinsel ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin siyasal sürece ve tüm devlet kurumlarına katılım ve temsil hakları yetki ve sorumluluk temelinde güvence altına alınacaktır.

2- Kürt toplumu Suriye devletinin yerli bir topluluğudur ve Suriye devleti onun [Kürtlerin] vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına almaktadır.

3- Suriye’nin tüm topraklarında ateşkes [sağlanacaktır].

4- Suriye’nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumlar, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devletinin yönetimine entegre edil[ecektir].

5. Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin kendi kasaba ve köylerine geri dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmaları sağlan[acaktır].

6- Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine ve birliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesi destekle[necektir].

7- Bölünme çağrılarının ve nefret söylemlerinin reddedilmesi: Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında ayrımcılık yaratmayı amaçlayan bölünme çağrıları, nefret söylemleri ve fitne girişimlerinin kesin olarak reddedilmesi.

8-Anlaşmanın uygulanmasına yönelik icra komitelerinin çalışmaları: İcra komitelerinin, anlaşmanın uygulanmasını sağlamak ve sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması için çalışması.