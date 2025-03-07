İlham Ahmed: "Efrîn'e yerleştirilen Araplar kentten ayrılıyor, yerinden edilen Kürtlerin geri dönüş yolu açılıyor"

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES) Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed Türkiye'nin 2018 işgalinden sonra Efrîn'e getirilen Arap yerleşimcilerin kentten kitleler halinde ayrılmakta olduğunu söyledi.

Gelişmeyi, uygun koşullar sağlandığı takdirde yerinden edilmiş Kürtlerin geri dönüşünü kolaylaştıracak bir fırsat olarak tanımlayan Ahmed bunun gerçekleşmesinin Şam hükümeti, koalisyon güçleri ve ABD ile koordineli görüşmeleri gerektireceğini vurguladı.

Ahmed, Amerikanın Sesi'ne (VoA) verdiği söyleşide yerinden edilmiş Kürtlerin Efrîn'e geri gönderilmesine ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Ahmed'in verdiği bilgiye göre, koalisyon güçleri, ABD ve Türkiye arasındaki görüşmeler, Efrîn'de yeni bir yönetim sistemi kurulmasına odaklı olarak sürüyor. Özerk Yönetim yetkilisi Ahmed, bu sürecin kademeli olacağını belirtti.

Öcalan'ın çağrısı

VoA muhabiri Zana Omar'a konuşan Ahmed, ayrıca Ras al-Ayn'daki (Serekaniyê) duruma değinerek mültecilerin geri dönüşünün öncelik olmaya devam ettiğini ancak bunun aşamalı bir şekilde yapılacağını teyit etti. Ahmed, Bakur'daki (Kuzey Kürdistan, Türkiye'nin güneydoğusu) değişen dinamiklerin zorluklar yaratabileceğini, ileriye gidişi karmaşık ve politik olarak hassas hale getirebileceğini de doğruladı.

Ahmed daha geniş değerlendirme kapsamında Abdullah Öcalan'ın Türkiye'deki barış çağrısının önemini vurguladı ve bunun kaçınılmaz olarak Suriye ve kuzeydoğusunu etkileyeceğini belirtti. Türkiye'nin uzun zamandır Suriye'deki askeri operasyonlarını PKK'nın varlığını gerekçe göstererek meşrulaştırdığını ve bunu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) ve bölgenin kimliğini hedef almak için bir bahane olarak kullandığını belirten Özerk Yönetim yetkilisi "PKK'nin dağılma sürecinde olmasıyla, bu meşrulaştırma gerekçesinin inandırıcılığını yitir[diğini]" söyledi ve Türkiye'nin [Öcalan'ın çağrısına] siyasi çözüme yönelik somut adımlarla karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

Ahmed, Öcalan'ın barış girişimini şöyle değerlendirdi: "Suriye'de demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü çoğulcu bir Suriye çerçevesinde ele alınmalı".

Ahmed, Öcalan'ın bu sürece dahil edilmesi ve diyalog için anlamlı fırsatlar yaratılması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, çözülmemiş gerginliklerin daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Çözüm için uluslararası destek

Ahmed, uluslararası katılım konusunda Batılı ülkelerin demokratikleşme ve Kürt sorunu hakkındaki tartışmalara genel olarak olumlu yanıt verdiğini belirtti. Uluslararası örgütlerin çözüm için baskıyı sürdüreceklerinden umutlu olduğunu belirtti.

Son olarak, Suriye'de kapsayıcı siyasi katılımın önemini yinelen Ahmed: "Suriye, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla yeniden inşa edilmelidir. Belirli grupların belirli siyasi bağlantıları olanlar lehine dışlanması, uzun vadede yalnızca daha fazla istikrarsızlığa yol açacaktır".

(AEK)