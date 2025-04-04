ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 15:35
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2025 16:25
2 dk Okuma

İmamoğlu protestolarında tutuklanan müzisyen: Sanatçılar bana sahip çıksın

Hüseyin Türküdenizi'nin avukatı, müzisyenin maddi ve manevi büyük bir çöküş yaşadığını söylüyor.

Doğa Tekneci
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci
Görseli Büyüt
İmamoğlu protestolarında tutuklanan müzisyen: Sanatçılar bana sahip çıksın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan sanatçı Hüseyin Türküdenizi, bugün Silivri Cezaevi’nde. O, sadece bir şarkıyı dinlemek için oradaydı, şimdi ise bir şarkı yazdı…

“Sanatçılar bana sahip çıksın” diyor. 

41 yaşındaki Hüseyin Türküdenizi, 22 Mart akşamı sadece bir konser dinlemek için Saraçhane’deydi. Zülfü Livaneli’nin şarkılarını duymak için gelmiş, konserin bittiğini fark edince metroya yönelmişti. Ama eve dönemedi.

Avukatının anlattığına göre, metroda beklerken, bir anda yaka paça gözaltına alındı. Polisler onu darp etti. Oysa ne slogan atmıştı ne de bir protestoya katılmıştı. Tek yaptığı, bir konser dinleyip evine dönmeye çalışmaktı.

“Kızıma söz vermiştim”

Hüseyin Türküdenizi’nin Silivri’de geçirdiği her gün, Dersim'de onu bekleyen 16 yaşındaki kızı için bir gün daha hasret demek.

Müzisyenin avukatı, onun maddi ve manevi büyük bir çöküş yaşadığını söylüyor. Sahne aldığı Alevi derneklerinde artık onu bekleyen bir program yok. Çalıştığı televizyon kanalı muhafazakâr olduğu için, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Ama en önemlisi, kızı… “Kızımın yanında olmam gerekirdi” diyor.

Silivri’de yazılan türkü

Türküdenizi, cezaevinde bir türkü yazdı. Bunu ilk kez, avukatlarına okudu. Dışarıya çıktığında onu herkesin duyacağını söylüyor. Bestesi hazır, ama özgürlüğü olmadan tamamlamak istemiyor.

“Bu türkü, Silivri’nin soğuk duvarlarının arasında doğdu. Ama bir gün o duvarların dışına çıkacak ve herkesin yüreğine dokunacak” diyor.

Hüseyin Türküdenizi için zaman daralıyor. Avukatı, onun ruh halinin giderek kötüleştiğini söylüyor. “Sanatçılar bana sahip çıksın” diyen Türküdenizi, yalnız kalmaktan korkuyor.

İmamoğlu’ndan AKP ve MHP seçmenine: Bu zulmü durdurmalıyız
İmamoğlu’ndan AKP ve MHP seçmenine: Bu zulmü durdurmalıyız
Bugün 12:50
Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle tutuklanan yedi gazeteci hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle tutuklanan yedi gazeteci hakkında tahliye kararı
27 Mart 2025
İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor
İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor
3 Nisan 2025

(DT/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu ekrem imamoğlu'nun tutuklanması Ekrem İmamoğlu protestoları Hüseyin Türküdenizi
Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
tüm yazıları

bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

ilgili haberler
İmamoğlu’ndan AKP ve MHP seçmenine: Bu zulmü durdurmalıyız
Bugün 12:50
/haber/imamoglundan-akp-ve-mhp-secmenine-bu-zulmu-durdurmaliyiz-306146
Trabzon’da ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ standına bıçaklı saldırı
3 Nisan 2025
/haber/trabzonda-imamogluna-ozgurluk-standina-bicakli-saldiri-306116
İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor
3 Nisan 2025
/haber/imamoglu-protestosunda-tutuklanan-ogrenci-bipolar-hastasiyim-ilaclarim-verilmiyor-306098
BOYKOTLA YÜZLEŞMEK YA DA MİLLETLE HİZALANMAK
İmamoğlu: "Medya ve iş dünyası için seçim yapma zamanı..."
1 Nisan 2025
/haber/imamoglu-medya-ve-is-dunyasi-icin-secim-yapma-zamani-306020
Özgür Özel, İmamoğlu’nun memleketinde Erdoğan’a seslendi: Zulüm ile abat olunmaz
30 Mart 2025
/haber/ozgur-ozel-imamoglunun-memleketinde-erdogana-seslendi-zulum-ile-abat-olunmaz-305988
Ekrem İmamoğlu: Mertlikle namertliği yeneceğiz
29 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-mertlikle-namertligi-yenecegiz-305980
Dilek İmamoğlu: Ah aldığınız için yenileceksiniz
29 Mart 2025
/haber/dilek-imamoglu-ah-aldiginiz-icin-yenileceksiniz-305978
CHP Maltepe mitinginde tek ses: Cumhurbaşkanı İmamoğlu
29 Mart 2025
/haber/chp-maltepe-mitinginde-tek-ses-cumhurbaskani-imamoglu-305974
İmamoğlu protestolarına katılan 74 kişi için hapis cezası istendi
29 Mart 2025
/haber/imamoglu-protestolarina-katilan-74-kisi-icin-hapis-cezasi-istendi-305965
KONDA ARAŞTIRMASI
Kamuoyundaki yaygın kanaat: "İmamoğlu'na yapılanlar yanlış ve haksız"
28 Mart 2025
/haber/kamuoyundaki-yaygin-kanaat-imamoglu-na-yapilanlar-yanlis-ve-haksiz-305962
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İmamoğlu’ndan AKP ve MHP seçmenine: Bu zulmü durdurmalıyız
Bugün 12:50
/haber/imamoglundan-akp-ve-mhp-secmenine-bu-zulmu-durdurmaliyiz-306146
Trabzon’da ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ standına bıçaklı saldırı
3 Nisan 2025
/haber/trabzonda-imamogluna-ozgurluk-standina-bicakli-saldiri-306116
İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor
3 Nisan 2025
/haber/imamoglu-protestosunda-tutuklanan-ogrenci-bipolar-hastasiyim-ilaclarim-verilmiyor-306098
BOYKOTLA YÜZLEŞMEK YA DA MİLLETLE HİZALANMAK
İmamoğlu: "Medya ve iş dünyası için seçim yapma zamanı..."
1 Nisan 2025
/haber/imamoglu-medya-ve-is-dunyasi-icin-secim-yapma-zamani-306020
Özgür Özel, İmamoğlu’nun memleketinde Erdoğan’a seslendi: Zulüm ile abat olunmaz
30 Mart 2025
/haber/ozgur-ozel-imamoglunun-memleketinde-erdogana-seslendi-zulum-ile-abat-olunmaz-305988
Ekrem İmamoğlu: Mertlikle namertliği yeneceğiz
29 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-mertlikle-namertligi-yenecegiz-305980
Dilek İmamoğlu: Ah aldığınız için yenileceksiniz
29 Mart 2025
/haber/dilek-imamoglu-ah-aldiginiz-icin-yenileceksiniz-305978
CHP Maltepe mitinginde tek ses: Cumhurbaşkanı İmamoğlu
29 Mart 2025
/haber/chp-maltepe-mitinginde-tek-ses-cumhurbaskani-imamoglu-305974
İmamoğlu protestolarına katılan 74 kişi için hapis cezası istendi
29 Mart 2025
/haber/imamoglu-protestolarina-katilan-74-kisi-icin-hapis-cezasi-istendi-305965
KONDA ARAŞTIRMASI
Kamuoyundaki yaygın kanaat: "İmamoğlu'na yapılanlar yanlış ve haksız"
28 Mart 2025
/haber/kamuoyundaki-yaygin-kanaat-imamoglu-na-yapilanlar-yanlis-ve-haksiz-305962
diğer yazıları
İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor
3 Nisan 2025
İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor
MEB SORUŞTURMA BAŞLATMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ
Toplumsal cinsiyet dersini veren öğretmen açığa alındı
30 Mart 2025
Toplumsal cinsiyet dersini veren öğretmen açığa alındı
Avukat İnan: OYAK, Diyarbakır’da 250 dönümlük ormanı yok edecek
28 Mart 2025
Avukat İnan: OYAK, Diyarbakır’da 250 dönümlük ormanı yok edecek
İTÜ öğrencilerinin talebi: Adalet
27 Mart 2025
İTÜ öğrencilerinin talebi: Adalet
Ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+ çalışan: Starbucks kapsayıcı değil
24 Mart 2025
Ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+ çalışan: Starbucks kapsayıcı değil
Sayfa Başına Git