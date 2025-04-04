İmamoğlu protestolarında tutuklanan müzisyen: Sanatçılar bana sahip çıksın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan sanatçı Hüseyin Türküdenizi, bugün Silivri Cezaevi’nde. O, sadece bir şarkıyı dinlemek için oradaydı, şimdi ise bir şarkı yazdı…

“Sanatçılar bana sahip çıksın” diyor.

41 yaşındaki Hüseyin Türküdenizi, 22 Mart akşamı sadece bir konser dinlemek için Saraçhane’deydi. Zülfü Livaneli’nin şarkılarını duymak için gelmiş, konserin bittiğini fark edince metroya yönelmişti. Ama eve dönemedi.

Avukatının anlattığına göre, metroda beklerken, bir anda yaka paça gözaltına alındı. Polisler onu darp etti. Oysa ne slogan atmıştı ne de bir protestoya katılmıştı. Tek yaptığı, bir konser dinleyip evine dönmeye çalışmaktı.

“Kızıma söz vermiştim”

Hüseyin Türküdenizi’nin Silivri’de geçirdiği her gün, Dersim'de onu bekleyen 16 yaşındaki kızı için bir gün daha hasret demek.

Müzisyenin avukatı, onun maddi ve manevi büyük bir çöküş yaşadığını söylüyor. Sahne aldığı Alevi derneklerinde artık onu bekleyen bir program yok. Çalıştığı televizyon kanalı muhafazakâr olduğu için, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Ama en önemlisi, kızı… “Kızımın yanında olmam gerekirdi” diyor.

Silivri’de yazılan türkü

Türküdenizi, cezaevinde bir türkü yazdı. Bunu ilk kez, avukatlarına okudu. Dışarıya çıktığında onu herkesin duyacağını söylüyor. Bestesi hazır, ama özgürlüğü olmadan tamamlamak istemiyor.

“Bu türkü, Silivri’nin soğuk duvarlarının arasında doğdu. Ama bir gün o duvarların dışına çıkacak ve herkesin yüreğine dokunacak” diyor.

Hüseyin Türküdenizi için zaman daralıyor. Avukatı, onun ruh halinin giderek kötüleştiğini söylüyor. “Sanatçılar bana sahip çıksın” diyen Türküdenizi, yalnız kalmaktan korkuyor.

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(DT/EMK)