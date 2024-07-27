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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 01:28
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2024 20:21
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ABD BAŞKANLIK YARIŞI YENİ BAŞLIYOR

Harris'in adaylığı Demokratlar'ı birleştirdi, Trump'ı yavaşlattı

Joe Biden'ın çekilip yerini Kamala Harris'e bırakmasının ardından Demokratların bütün anketlerde açılan arayı kapatmaya başladıkları, Trump'ın kampanya ivmesinin ise düştüğü görülüyor. Harris ve Trump'ın ilk TV tartışması 17 Eylül'de Fox News kanalında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Harris'in adaylığı Demokratlar'ı birleştirdi, Trump'ı yavaşlattı
Kamala Harris'in ilk kampanya videosundan/Kamalaharris.com

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Demokratların olası adaylığı konumuna yerleşmesinden bu yana, partisi geriye düştüğü çekişmeli eyaletlerde yeniden yarışa ortak oldu. Cuma günü ilk mitingini Wisconsin eyaletinde düzenleyen Harris yarışma boyunca kendi sicilini Trump'ın sicilinin karşısına koyacağını söyledi. Kadınların özgürlüğü ve kürtaj hakkını savunması coşkulu sloganlarla desteklendi.  

Salıncak eyaletlerde ara kapandı

Perşembe günü yayınlanan yeni Emerson anketine göre Harris, selefi Joe Biden'ın haftalar boyu beş önemli eyalette (Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin) uğradığı kan kaybına son verdi. Harris, her eyalette henüz Trump'ın gerisinde olmakla birlikte, aradaki fark yüzde 1'den fazla değil ve kalan 100 gün içinde arayı kapatarak öne geçmesi uzak bir ihtimal olarak görülmüyor. 

ABD seçim söyleminde "swing" [salıncak] olarak bilinen bu eyaletler duruma, zamana göre her iki adaya da meyledebilen o nedenle, kim tarafından kazanıldıkları seçim sonucunu belirleyebilen eyaletler olduklarından bu eyaletlerde yarışa ortak olmak yaşamsal kabul ediliyor. 

Emerson anketi sonuçlarının, ilk reklam klibini anket sonrasında yayımlayan Harris kampanyasının etkisini değil, yalnızca Harris'in direksiyona geçmesi sonrası oluşan havayı yansıttığı göz önünde tutulunca, Joe Biden'ın adaylıktan çekilip Kamala Harris'in öne çıkması sonrasında Trump kampanyasının hız kaybedip ibrenin Demokratlara dönmekte olduğunu yansıttığı genel kabul görüyor. 

Karşılaştırmalara bakınca Harris'in söz konusu eyaletlerin her birinde, Temmuz başlarındaki Emerson anketine göre Demokratların desteğini artırdığı görülüyor. Harris'in skorları,  Biden'ınkinden Wisconsin ve Arizona'da yüzde 4, Pennsylvania ve Michigan'da yüzde 3 ve Georgia'da yüzde 5 yüksekti. En büyük kazanımları özellikle genç seçmenler arasında elde etti.

Diğer anketler de bu gelişimi yansıtıyor. Morning Consult anketine göre Harris ülke genelinde Trump'ın çok az da olsa önünde ve New York Times/Siena College anketine göre de Harris, Demokratların Temmuz başlarında ülke çapında yüzde 6 olan açığını yüzde 1'e indirdi.

Trump'ın düşen ivmesi

Cumhuriyetçi aday Trump ise Milwaukee'de Trumplaştırılmış Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nin hemen sonrasında ivmesinin durduğunu gördü; burada profilini yükseltmek için dört gün harcadı. Bu arada Harris, dört günde 126 milyon dolarlık bir bağış artışı sağlarken partisinin kendisine destek verdiğini gördü.

Yarışın dinamiklerindeki ani değişim, Trump'ın Truth Social sosyal medya mesajlarında daha  Demokratlar kendi kongrelerini düzenlemeden Cumhuriyetçilerin Joe Biden'a karşı milyonlarca dolar harcadığından yakınıp sızlanmasına neden oldu. Harris'in Demokrat Parti'nin resmi adayı olması için en azından Ağustos'taki Ulusal Kongre'nin tamamlanması gerekecek. 

Harris kampanyası işe
özgürlüklerle başladı

Perşembe günü yayınlanan ilk Harris kampanya reklamının merkezinde özgürlük kavramı yer aldı: Ekonomik özgürlük, silahlı şiddetten korunma, kürtaj hakkı ve LGBTQ+ hakları. 

Haziran başındaki yıkıcı tartışma performansının Biden'ın sonunu getirerek yarış dışına çıkarmasının ardından Harris, rakibiyle Eylül'deki ilk tartışmasına hazırlanıyor. İki başkan adayı 17 Eylül'de Fox News kanalında tartışmaya davet edildi. 

(AEK)

kamala harris donald trump kamuoyu yoklamaları
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