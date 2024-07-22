Biden’a “Başkanlıktan istifa” çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine Cumhuriyetçiler, Başkanlıktan da istifa etmesini istedi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı" diyerek Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu. "Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil" diye yazan Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.

"Derhal istifa etmeli"

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, X hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat Partinin, adayını seçime 100 gün kala seçimlerden çıkardığını söyledi, "Joe Biden, Başkanlığa aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir. Derhal görevinden istifa etmelidir” dedi.

Biden'ın adaylıktan çekilme kararının hemen ardından kendi yerine aday gösterdiği yardımcısı Kamala Harris'i de eleştiren Johnson, "Biden yönetiminin feci politika başarısızlıklarının ortak sahibi olan Harris ile partinin geleceği artık daha iyi değil" diye yazdı.

“Kendi seçmenlerine saygı duymadılar”

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Steve Scalise de Biden'ın adaylıktan çekilmesi hakkında Demokrat Parti üst yönetimini eleştirdi.

Scalise, X hesabından, "Demokrat parti patronları kendi seçmenlerine kesinlikle saygı duymadıklarını kanıtladılar. Başkalarına demokrasi hakkında ders verdikten sonra, kendi seçmenlerinin 14 milyonunun birincil tercihini çöpe atarak Joe Biden'ı listeden çıkardılar" açıklamasında bulundu.

Florida'nın Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott da X hesabından Johnson'ın çağrısına katılarak "Joe Biden yeniden aday olamazsa, önümüzdeki altı ay boyunca başkanlık görevini sürdüremeyecek ve bugün istifa etmesi gerekiyor" dedi.

“Sonsuza kadar minnettarız”

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Biden'ın yarıştan çekilmesi üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın harika bir başkan, lider ve insan olduğunu belirtti: “Kararı elbette kolay olmadı ama bir kez daha ülkesini, partisini ve geleceğimizi ön planda tuttu. Joe, bugün, senin gerçek bir vatansever ve büyük bir Amerikalı olduğunu gösteriyor.”

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de X hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın ABD tarihinin en başarılı başkanlarından biri olduğunu belirterek "Biden'ın liderliğinde bugün ülke daha iyi konumda. Sonsuza kadar minnettarız" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, dün X hesabından paylaştığı mektupta "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadeleriyle yarıştan çekildiğini duyurdu. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden, yerine gelecek isim olarak Harris'i gösterdi ve ona desteğini açıkladı.

Eski ABD başkanlarından destek

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Başkan adayı eşi Hillary Clinton, yaptıkları yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde çok büyük başarılar kaydettiğini belirttikleri Biden'a teşekkür etti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın tekrar başkan seçilme ihtimalinin derin endişe kaynağı olduğunu ifade eden Clinton çifti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini bildirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da yazılı açıklamasında, Biden'ın ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirtti.

Biden'ın yaklaşık 4 yıl boyunca ülkeyi Donald Trump başkanlığından "koruduğu" değerlendirmesinde bulunan Obama, Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti.

Açıklamasında açık şekilde Harris'in adaylığına destek vermeyen Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz" mesajını verdi.

(AS)