Trump “siyasi mahkum” olduğunu açıkladı, bağışları rekor kırdı

ABD’nin New York kentinde yargılandığı "sus payı" davasında, jüri tarafından hakkındaki tüm suçlamalardan ayrı ayrı “suçlu” bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkumiyet alıp almayacağı 11 Temmuz’da ayında belli olacak.

Ancak olası bir mahkumiyet de başkanlık seçimine girmesine engel değil.

Politico, ABD’nin eski ve “gelecekteki muhtemel başkanı” Trump’ın seçim kampanyası sloganının “siyasi mahkum” olarak belirlendiğini, bunun aynı zamanda Kongre Binası’na saldıran 6 Ocak isyancılarına bir gönderme olduğunu yazdı.

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı açıklamada, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak “Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum” dedi.

Cezası, resmi adaylığına birkaç gün kala belli olacak

AP, “Şimdi asıl soru Trump'ın hapse girip girmeyeceği. Cevap belirsiz” diye yazdı. Habere göre, Yargıç Juan M. Merchan, Cumhuriyetçilerin resmi olarak Trump'ı başkanlığa aday göstermelerine birkaç gün kala, 11 Temmuz’da kararını açıklayacak:

“Ticari kayıtlarda tahrifat yapma suçlaması, eyaletteki en düşük suç kademesi. Dört yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor, ancak ceza verilip verilmeyeceği kararı hakime ait. Ceza verilse bile Trump’ın cezaevine girip girmeyeceği de belirsiz. Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, savcıların hapis cezası talep edip etmeyeceğini açıklamadı.”

Sabıka fotoğrafına 4 milyon dolar

Jürinin dün kararını açıklamasının ardından, seçim kampanyasına bağışların yapıldığı site çöktü.

Trump kampanya danışmanı Chris LaCivita, yazdığı tweet’te, bağış sitesinde hata mesajıyla karşılaşan bağışçılara, Trump'ın mesaj listesine kaydolmalarını veya siteye tekrar giriş yapıp tekrar denemelerini tavsiye etti.

Trump’ın sözcüsü Brian Hughes, “internet sitesine rekor sayıda destekçiden gelen trafiğin aralıklı gecikmelere neden olduğunu” söyledi.

Bağış toplama platformunun Federal Seçim Komisyonu'na sunduğu rapora göre, Trump’ın geçen yıl sabıka fotoğrafını çekilip yayımlandığında internetten 4 milyon dolardan fazla bağış toplanmıştı.

Başkan adaylığı etkilenir mi?

77 yaşındaki Donald Trump, ABD'de bir suçtan dolayı suçlu bulunan ilk başkan olarak tarihe geçti.

11 Temmuz’da çok az bir hapis cezası alabilir ya da para cezası, tazminat, denetimli serbestlik ve diğer koşulları da içeren başka cezalar alabilir veya hiç hapse girmeyebilir.

Trump'ın hapse girecek şekilde bir mahkumiyet kararı alması durumunda da bu kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu durumda aylar sürecek bir temyiz süreci başlayacağı için Trump'ın seçimleri kazanması durumunda başkanlık koltuğuna oturmasına engel bir durum olmayacak.

ABD Anayasasına göre başkan adayı olabilmek için 35 yaşın üstünde olmak, ABD'de doğmuş bir vatandaş olmak ve son 14 yıldır ülkede ikamet ediyor olmak yeterli sayılıyor.

Trump, halen 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine girebilir ve kazanması durumunda yeniden ABD Başkanı olabilir.

Ayrıca bu davada ya da devam eden diğer davalarından herhangi birinde hapis cezası alsa bile, ikamet ettiği eyalet yasalarına bağlı olarak, seçim günü yani 5 Kasım'da eğer hapiste değilse oy kullanabilecek.

Oyları etkilenir mi?

Reuters/Ipsos'un Nisan ayında seçmenler arasında yaptığı bir ankete göre, her dört Cumhuriyetçiden biri, Trump'ın ceza davasında suçlu bulunması halinde ona oy vermeyeceğini söyledi. Aynı ankette bağımsızların yüzde 60'ı da Trump'ın bir suçtan hüküm giymesi halinde ona oy vermeyeceklerini belirtti.

Ancak dün sosyal medyada binlerce kişi de seçimde Trump’a destek vermek için ona oy vereceğini açıkladı.

Trump'a gönülden bağlı olan Cumhuriyetçi tabanın önemli bir bölümü, yargılamanın "hileli" olduğuna ve Demokratlar tarafından organize edildiğine inanıyor. Anketler, söz konusu Cumhuriyetçi seçmenlerin, Trump'a desteklerini belli ölçüde artıracağını gösteriyor.

“Taraftarları Trump’ı desteklemeye devam edecek”

Donald Trump, jürinin, kendisini suçlu bulan kararından sonra Manhattan'daki Trump Tower’a geçti.

Eski ABD Başkanının New York’taki "sus payı" davasında suçlu bulunmasının ardından Trump Tower'da toplanan kalabalıkta, bazıları "Onu hapse tıkın" şeklinde slogan atarken destekçileri de ellerinde ABD bayrakları ve "Asla teslim olma" pankartları taşıdı.

AA’ya konuşan bina önündeki gruptan Sally Kaplan, bir ABD vatandaşı olarak, içinde yaşadığı demokrasiyle inanılmaz derecede gurur duyduğunu söyledi. Trump’ın çok fazla takipçisi olduğunu ve bu karar onları Demokratlara karşı daha da kızdıracağı için korktuğunu belirten Kaplan, Başkan Joe Biden’ın bundan sonra kendine güvenilmesi için daha iyi bir kampanya yürütmesi gerektiğini ifade etti.

İsmini sadece Gabby olarak veren başka bir vatandaş ise "Pek çok suçtan hüküm giymiş bir Cumhuriyetçi adayımızın olması bence üzücü" dedi. Gabby, Trump’ın suçlu bulunmasının başkanlık seçimleri üzerinde herhangi bir etki yaratacağına pek inancı olmadığını da kaydederek, taraftarlarının Trump’ı desteklemeye devam edeceğini düşündüğünü aktardı.

“Sus payı” davası ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıktı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti. Yaklaşık 6 hafta boyunca New York’ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden 12 kişilik jüri heyeti tarafından suçlu bulundu. Aleyhinde devam eden 3 ayrı davada Trump, "gizli belgeleri saklamak", "seçim sonuçlarına müdahale etmeye çalışmak" ve Georgia eyaletinde süren "seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmak" suçlamalarıyla halen yargılanıyor.

(AS)