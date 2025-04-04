Mahir Polat kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı.

Kültürel miras ve şehircilik alanında uzmanlaştı, özellikle İstanbul'daki tarihi yapıların korunması ve restorasyonu üzerine çalışmalarıyla tanındı.

İBB Miras’ın kurucusu. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri. Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı.

1976 yılında Erzincan’da doğdu ve 14 yaşına dek bu şehirde yaşadı. İstanbul’a geldikten sonra, kendi deyimiyle “akran şiddeti” nedeniyle liseyi birinci sınıfta bıraktı. Babasının yanında iki yıl çalıştıktan sonra okula dönerek liseyi tamamladı.

Kariyeri

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi.

2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014-2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016-2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı. Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları bulunuyor.

Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesi.

“İçimizde yaşayandan başka bir dünya var mı?”

Anneler Gününde, vefat eden annesinin fotoğrafını paylaşarak şöyle demişti:

Annem benim dağ gibi bir insandı. Yoksulluğumdan utanmamayı bana o öğretti. Yaşım 9, okulda öğretmen söyledi; ‘Yarın fotoğraf çekilecek annenize söyleyin para göndersin.’ Annem buldu parayı, avucuma sıkıştırdı. Avucum önlük cebimde, içinde para sıkılı. Kara tahta önünde sırayla fotoğrafımız çekildi. Sıkmaktan ısınmış parayı masaya bıraktım. Hatırladım... İçimizde yaşayandan başka bir dünya var mı gerçekten?

İBB’ye yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklandı.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca sağlık sorunları yaşadı ve hipertansiyon ile kalp damar tıkanıklıkları nedeniyle şimdiye dek üç kez hastaneye kaldırıldı. Avukatları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Mektup adresi: Semizkumlar Mahallesi, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Silivri 9 No’lu Cezaevi

C Blok 53 Koğuş

Silivri / İstanbul.

(TY)