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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 16:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2025 16:54
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Adalet Bakanı’ndan Mahir Polat açıklaması

“Tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adalet Bakanı’ndan Mahir Polat açıklaması
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Polat’ın üç kez hastaneye sevk edilmesinin ardından gelen açıklamada Tunç, “Tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır,” dedi.

Avukatlarının aktardığına göre ise Polat, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde ciddi risk altında. Hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar sebebiyle dört kez anjiyo olan ve 6 stenti bulunan Polat’ın iki damarı doktorlar tarafından takip ediliyor.

Mahir Polat kimdir?
Mahir Polat kimdir?
4 Nisan 2025

Tunç’un sosyal medya hesabından (X) yayımladığı açıklamasının tamamı şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir. 29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir. Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.

Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mahir Polat İBB operasyonu Yılmaz Tunç hasta mahpus
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