Trump, Biden’ın bağışlarını devralan Harris’ten şikayetçi oldu

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından yerine aday gösterdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında şikayette bulundu.

Guardian’dan Hugo Lowell’ın haberine göre, Trump seçim kampanyasının baş danışmanı David Warrington tarafından Federal Seçim Komisyonu'na sunulan şikayette, Biden kampanyası komitesinin, 91 milyondan fazla bağışın toplandığı kampanya fonunun adını "Başkanlık için Biden"dan "Başkanlık için Harris"e değiştiremeyeceği ifade edildi.

Harris’in kampanya sorumlusu, Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından 36 saatte 100 milyon bağış topladıklarını açıklamıştı.

“Yasalarımızla alay etmek olur”

8 sayfalık şikayette bu değişikliğin, federal kampanya finansman yasalarını ihlal ettiği belirtildi:

“Bu, bir başkan adayının diğerine, yani Joe Biden'ın eski kampanyasından Kamala Harris'in yeni kampanyasına yaptığı 91,5 milyon dolarlık aşırı katkıdan biraz daha fazlası. Bu devir, kampanya finansmanı yasalarımızla alay etmek olur. 2024 Başkan Adayı Biden, halihazırda almış olduğu genel seçim fonlarını gerektiği gibi iade etme veya yeniden belirleme niyetinde olmadığını gösterdi. Ancak adayların katılmadıkları seçimler için bağışlanan parayı tutmaları yasaktır.”

Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

Şikayet dilekçesinde, Federal Seçim Komisyonu’ndan bu transferi yasaklaması ve işlemin yasadışı bulunması halinde adli soruşturma başlatması ya da para cezası vermesi talep edildi.

Ayrıca, Biden’ın Demokrat Partinin adayı olmak istemiyorsa, baştan adaylığını koymaması gerektiğini eklediler.

Politico’daki makaleye göre, Biden'ın adaylıktan çekildiğinin duyurusundan birkaç saat sonra Federal Seçim Komisyonu, başkanlık kampanyasını resmen "Başkanlık için Harris" olarak yeniden adlandırdı. Brennan Center'da avukat ve eski FEC danışmanı Daniel Weiner, Biden ayrılmadan önce Politico'ya yaptığı açıklamada, "Kampanya hesabı, Joe Biden'ın kampanya hesabı olarak düşünsek de aslında hem Joe Biden'a hem de Kamala Harris'e ait" demişti.

İlk siyah, Hindistan ve Karayip kökenli, kadın Başkan Yardımcısı ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak. Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Üniversitede hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yapan Harris, 2010'da California Başsavcılığına adaylığını koydu. Eyalet tarihinde seçilen ilk siyah ve ilk kadın başsavcı olan Harris, 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi. Harris, 2016'da yapılan başkanlık seçiminde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyah senatör ünvanını aldı. Harris, Kongre'ye girdikten sonra adını, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgeye gösterdiği tepkiyle duyurdu. Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçildi. Harris, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili Senatodaki soruşturmalarda da aktif rol almıştı. Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev almıştı. Demokrat Partiden 2020 başkanlık seçimi için aday adayları arasında yer alan Harris, ön seçimlerde elendi. Ardından Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak açıkladı. 3 Kasım 2020'de Demokratların seçimi kazanmasıyla Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'la 20 Ocak 2021'de devir teslim töreninde yemin ederek göreve başladı. Harris, ülke tarihinde başkan yardımcısı olan ilk siyah, Hindistan ve Karayip kökenli kadın.

(AS)