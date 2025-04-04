BTK’ye yeni yetkiler: ‘Milli güvenlik' gerekçesiyle sosyal medyayı sansürleyebilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) BTK, ‘Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde değişikliğe gidiyor.

Yeni yönetmelik BTK’ye internet sitelerinin erişime engellenmesinde yeni yetkiler veriyor. Ayrıca kullanıcı sayısı bir milyondan fazla olan sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğunun yanında şirket açma mecburiyeti de getiriyor.

ekonomim.com’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre BTK yönetmelik taslağını görüşe açtı. Buna göre taslağın 3. maddesi ile mevcut yönetmeliğin 19. maddesine yeni bir fıkra eklenecek.

Facebook, X, WhatsApp, YouTube şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğuna ilave olarak, Türkiye’de bir anonim ya da limited şirket kuracak ve bu şirket yetkilendirme alarak faaliyet gösterebilecekler.

Yetkilendirme BTK tarafından yapılacak. Taslak ile getirilen yeni şart ve yükümlülüklere uygun yetkilendirmeler 1 Ocak 2026’dan itibaren başlayacak. Yurt dışında yerleşik bir şirketse paylarının tamamı bu şirkete ait olacak. Bu şirketlere bildirimler, internet sitelerindeki bilgilerden sağlanan e-posta adresleri ya da diğer iletişim araçlarından yapılabilecek.

Sansüre yeni madde

Yönetmelik taslağında faaliyetlere ilişkin yeni şartlar eklendi. Taslağın 4. maddesiyle mevcut yönetmeliğin 25. maddesine eklenecek 3 numaralı fıkra ile BTK erişime engellemede yeni bir yetkiye sahip olacak.

Taslak metne göre BTK “millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilir” hale gelecek.

Milli güvenlik, tüketiciyi koruma, rekabet...

Şirketler yetkilendirme ücreti, evrensel hizmet katkı payı ödeyecekler ve ilgili mevzuattaki idari yaptırımlar dahil olmak üzere hak ve yükümlülüklere uyacaklar.

Hizmet sunumu engellenmesi, işletmenin askıya alınması, tüketicinin korunması, rekabetin tesisi ve korunması, şebeke ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, sektörel veriler ve güvenlik olaylarının BTK’ya raporlanması, kamu düzeni, milli güvenliğe ilişkin hususlarda Kanunla verilmiş görevleri yerine getirmek için BTK tarafından yapılabilecek ilave düzenlemelere tabi olacaklar.

Azami ceza 30 milyon TL

Yetkilendirmeyi almadan ya da mevzuata uygun hizmet sunmayanlara 1 milyon ile 30 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek. Altı ay içinde yetkilendirme almayanların bant genişliğinin yüzde 95’i engellenecek.

Altı aylık sürenin sonundan itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi durdurulacak. Yetkilendirmeyle ilgili cezai hükümler çerçevesinde, belirli şartlar altında üç yıla kadar yetkilendirme verilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.

(HA)