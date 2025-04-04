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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 11:52
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2025 14:57
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Devlet Bahçeli, Türkeş anmasına katıldı

Alpaslan Türkeş'i anmak için düzenlenen törene gecikmeli olarak katılan MHP lideri, iki ay sonra ilk kez görüntülendi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Devlet Bahçeli, Türkeş anmasına katıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Türkeş için düzenlenen anmaya Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İlyas Topsakal, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan ile il ve ilçe başkanları katıldı. 

Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık iki ay sonra (66 gün) mesaisine başladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, istirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti.

Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

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(Mİ/TY)

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İstanbul
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