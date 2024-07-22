Biden'ın Başkanlık yarışından çekilme kararı dünyada olumlu karşılandı

Pazar günü ikinci dönem ABD Başkanlık yarışına katılmayacağını ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a, müttefiklerinden kutlama ve teşekkür mesajları yağıyor.

Birleşik Krallık, Milletler Topluluğu

ülkeleri ve Ukrayna'dan övgüler

CNN International'in haberine göre, bu ay Washington'da Biden ile bir araya gelen Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Biden'ın kararına saygı duyduğunu ve geri kalan görev süresi içinde kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Starmer, X'teki mesajında "Olağanüstü kariyeri boyunca yapmış olduğu gibi, bu kararını da Amerikan halkı için en iyisinin bu olduğuna inanarak verdiğini biliyorum." dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin "gerçek dostu" olduğunu söylediği Biden'a teşekkür etti. X'te "O harika bir adam ve yaptığı her şeye ülkesine olan sevgisi yol gösteriyor" dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın "bütün kamusal yaşantısı boyunca olduğu gibi bir kez daha kendisini değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına uygun olduğuna inandığı şeyi öne koymuş olmasıyla" anılmayı hak ettiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon X'e yaptığı açıklamada, "Başkan Biden hayatını kamu hizmetine adadı ve bu büyük saygıyı hak eden bir şey" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhuriyetçilerin tepkisine karşın ülkesinin Rusya'ya karşı savaşında ABD'nin silah, askeri yardım ve diplomatik dayanışması için verdiği "sarsılmaz desteği" nedeniyle Biden'a teşekkür etti.

Zelenskiy, X'e yaptığı açıklamada, "Son yıllarda pek çok güçlü karar alındı ​​ve bunlar, Başkan Biden'ın zorlu zamanlarla başa çıkmak üzere attığı cesur adımlar olarak hatırlanacak, Başkan Biden'ın liderliğine her zaman minnettar olacağız." dedi.

Kremlin: "Rus-Amerikan

ilişkilerinin en kötü dönemiydi"

Bu arada Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Biden'ın geri çekilmesine "pek şaşırmadığını" söyledi. Peskov Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Son yıllarda ABD'de olup bitenler bize hiçbir şeye şaşırmamayı öğretti." dedi.

“Bu konu bizi değil Amerikalı seçmenleri ilgilendirmeli.” diyen Peskov, “[kendileri] için çok önemli olan [şeyin], şimdi tarihin en kötü dönemini yaşayan Rus-Amerikan ilişkilerinin geleceği [olduğunu]" söyledi.

Netanyahu:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın İsrail'in Washington'un Orta Doğu'da "vazgeçilmez bir müttefiki" olarak kalacağını söyledi.

Pazartesi günü ABD yolculuğu için uçağa binmeden önce Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı pistinde konuşan Netanyahu, gezisinin Biden'a "Senatör, başkan yardımcısı ve başkan olarak yıllarca verdiği hizmet boyunca hem savaşta hem de görev süresi boyunca İsrail devleti için yaptığı şeyler için teşekkür etme fırsatı olduğunu" söyledi.

Başkan Isaac Herzog, Biden'ı "Yahudi halkının gerçek bir müttefiki" olarak tanımlarken, Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Başkanının "özellikle savaş sırasındaki kararlı desteğinin paha biçilmez olduğunu" söyledi.

Biden, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının bu yana İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın en büyük destekçilerinden biriydi. Ancak insani yardımların engellenmesi ve çatışmalarda artan sivil ölümleri nedeniyle Netanyahu ile daha çok çatışmaya başladı.

Avrupalılardan övgü

İrlanda Başbakanı ve iktidardaki Fine Gael partisinin lideri Simon Harris, Biden'ı "İrlanda ruhuna sahip gururlu bir Amerikalı" olarak nitelendirdi ve "küresel liderliği" ve "dostluğu" için teşekkür etti.

Diğer liderler de Biden'ı yarıştan çekilmek gibi zor bir kararı verdiği için övdü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X'teki mesajında "Arkadaşım Joe Biden ülkesi için, Avrupa için, dünya için çok şey başardı[...] Yeniden aday olmama kararı saygıyı hak ediyor." yazdı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, X'te Biden'ın zor kararlar aldığını "Bu sayede Polonya, Amerika ve dünya[nın] daha güvenli ve demokrasi[nin] daha güçlü [olduğunu]" söyledi. “Muhtemelen en zoru, olan nihai kararınızı açıklarken aynı motivasyonlarla hareket ettiğinizi biliyorum.” dedi.

Latin Amerika ve Asya'dan takdir sözleri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro,Pazar günü bir mitingde yaptığı konuşmada Biden'ın "doğru" karar verdiğini ve ailesini ve sağlığını ilk sıraya koyduğunu söyledi. Kendisine “sağlık ve uzun ömür” diledi.

ABD ile karşılıklı savunma anlaşmaları olan Güney Kore ve Japonya liderleri ABD'nin iç siyaseti hakkında yorum yapmaktan kaçınmakla birlikte Beyaz Saray'la çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Başkan Biden'ın kararının, mümkün olan en iyi siyasi kararı alma arzusuna dayandığının farkındayım" dedi. "Japonya-ABD ittifakı ulusumuzun diplomatik güvenliğinin temel taşıdır ve onu yakından izlemeye devam edeceğiz."

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ofisi, "Güney Kore-ABD küresel kapsamlı stratejik ittifakını daha da geliştirmek için ABD ile yakın çalışmaya devam edeceğini" söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., Biden'ın "adaylıktan çekilme kararının gerçek devlet insanlığının göstergesi olduğunu" söyledi.

X'teki mesajında "Bu hassas ve zor dönemde Filipinler'e verdiği sürekli ve sarsılmaz destek için kendisine teşekkür ediyoruz" diye yazdı.

Çin lideri Şi Cinping'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak CNN'in haberine göre, "Biden'ın seçimden çekilmesi" Pazartesi erken saatlerde Çin'in X benzeri sosyal platformu Weibo'da en çok konuşulan konuydu. Kamala Harris ve Trump'a suikast girişimiyle ilgili tartışmalar da dahil bağlantılı beş konu 400 milyondan fazla görüntüleme topladı.

(AEK)