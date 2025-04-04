AKP'li Aydın Ünal'dan boykot yapanlara: Kabullenecek, diz çökeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, eski AKP Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak’ta bugün yayımlanan yazısında boykotun ekonomiyi etkilemeyeceğini iddia etti.

Cumhuriyet döneminde bir sermaye sınıfı oluşturulduğunu belirten Ünal, AKP’yle birlikte sermayenin dönüştüğünü, paranın el değiştirdiğini söyledi.

Anadolu’dan yükselen muhafazakâr sermayenin 'miras' değil 'alın teri' ile şu anki konumuna geldiğini savundu. Bu nedenle de boykotun hissedilmeyeceği görüşünü ortaya attı.

Dönüşümden “Anadolu ihtilali” diye bahseden Ünal, “Milletin ve milli iradenin önünde diz çökeceksiniz” dedi. Ünal’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Uzun soluklu, zorlu, meşakkatli, sabırla, ihlasla, imanla bugünlere ulaşmış bir mücadeleden bahsediyoruz. Milli iradenin üzerine çökmüş vesayet kurumları ortadan kalktı; tek istisna sermaye, özellikle de İstanbul sermayesi, ama o da çok büyük ölçüde geriletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o son vesayet kalesini de yıktığında, Anadolu ihtilali tamamlanmış olacak. O da yakındır, o da olacaktır inşallah. Sözün özü şudur: Birileri, Cumhuriyetin ilk döneminde dedelerinin, babalarının elde ettiği imtiyazın mirasıyla on yıllar ve nesiller boyunca sülalecek milli iradenin ve memleket kaynaklarının üzerine çöktü. Derinden gelen dip dalga ise hanedanlığı sarstı, çökme noktasına getirdi ve bunu sadece kendi emeğiyle, alın teriyle yaptı. Anadolu; eğitimde, bilimde, siyasette, idarede, akademide, entelektüel alanda, sanatta, alın teriyle hak ettiğini aldı, sermaye konusunda İstanbul’un tahtını sallayacak noktaya ulaştı, mirasyedilerin çok ama çok önüne geçti. Hani ‘okumuyorsunuz’, ‘cahilsiniz’ filan diyorlar ya, halt etmişler. Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti. Hani ‘boykot’ diyorlar ya; sermaye dönüştü, para el değiştirdi. Bir gün değil bin gün, on bin gün tüketmeseniz, artık çarşı-pazar, dükkanlar, mağazalar, kafeler yokluğunuzu hissetmez. Artık ne TÜSİAD’ın darbe kotaracak gücü var, ne İngiltere’nin, Fransa’nın, ABD’nin, İsrail’in ‘imdada’ koşacak mecali var. Farzımuhal iktidara gelseniz dahi 100 yıllık sabırla yoğrulmuş mücadeleyi geriye götüremeyeceksiniz. Eski hal muhaldir. Mirasyedilik dönemi sona ermiştir. Tüm imtiyazlar geride kalmıştır. Yeni duruma alışacaksınız, Anadolu ihtilalini kabulleneceksiniz, milletin ve milli iradenin önünde diz çökeceksiniz. Ya normalleşecek ya da daha da yalnızlaşacak, marjinalleşeceksiniz. Başka yol yok.

Ünal, Haziran 2022'de AKP'ye yönelik ekonomi eleştirileri nedeniyle Yeni Şafak'tan uzaklaştırılmıştı. Ünal, uzaklaştırılmasına yol açan yazıda "Türkiye ekonomisindeki kötü gidiş vahim, endişe verici, korkutucu bir seviyeye geldi. Ekonomideki kötü gidiş pandemiden, küresel krizden ve Rus işgalinden daha ziyade iç dinamiklerden, 4 yıldır yapılan hatalı atama ve hatalı kararlardan kaynaklanıyor. Mevcut durumda bile hasarın onarılması, yaraların sarılması yıllar, belki on yıllar alacaktır. Ancak bırakınız hasarı onarmayı, henüz kötü gidişi durduracak tedbirler bile alınmamaktadır." demişti

(HA)