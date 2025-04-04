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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 17:58
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2025 18:32
2 dk Okuma

biamag’da bu hafta

biamag'da bu hafta, Beril Sercem Şengül, Diyar Saraçoğlu, Kavel Alpaslan, İbrahim Genç, Serhıldan Hülakü, Berk Butan, Burak Sarı, Şeyhmus Diken, Murat Türker, Ali Murat Yel ve Arman Garip'in yazılarını okuyacaksınız.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
biamag’da bu hafta
*Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

Ruken Tuncel'in editörlüğünde hazırlanan  biamag'da bu hafta, Türkiye ve dünya üzerinden örneklerle toplumsal mücadele ve direniş biçimlerini konu edinen yazılar okuyacaksınız. 

Beril Sercem Şengül, 19 Mart’ta başlayan sokak eylemleri üzerinden, örgütlenmenin, direnmenin; bellek ile ilişkisini ve dışavurumunu kaleme aldı: "Çünkü hatırlayanlar örgütlenebilir. Ve örgütlenenler, direnebilir."

Diyar Saraçoğlu, “Kayalara Çarpan Dalgalar” serisi kapsamında, İspanya’daki Öfkeliler (Indignados) hareketini ve bu hareketin siyasi mirasını inceledi.

Kavel Alpaslan, “Kayalara Çarpan Dalgalar” serisi kapsamında, Türkiye’deki ‘genel grev’ çağrılarını; 2020’deki 250 milyonluk Hindistan genel grevi üzerinden, “Bir genel grev neleri değiştirebilir?” sorusu üzerinde ele aldı.

İbrahim Genç, “Barış” kavramını semantik açıdan irdeledi. Oslo Barış Enstitüsü'nün kurucusu Norveçli sosyolog Johan Galtung’un “negatif barış” ve “pozitif barış” kavramlarına değindi.

Serhıldan Hülakü, Şili’de rejime karşı yürütülen “Hayır” kampanyasını konu edinen, yönetmenliğini Pablo Larraín’in yaptığı “No” filminin yansımasını yazdı: “No, filmi dünyanın her yerinde protestocuların diline yeni bir slogan kattı: Zıpla, zıpla! Zıplamayan Pinochet.”

Berk Butan, boykot çağrılarıyla başlayan tüketim tartışmaları ve alternatif dayanışma ağları üzerine yazdı.

Burak Sarı, engelli hakları mücadelesi ve toplumsal mücadelenin “bütünlüğü”nü ele aldı: “Eşit yaşama talebimizi bilmem kaçıncı sıraya erteleme devri bitti. Çünkü hayat bütünlüklüdür.”

Şeyhmus Diken, 2 Nisan 2022'de yaşamını yitiren Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan’ı yazdı: “…haberin var mı?, sen yine de bil öyle gel usta, giderken melül mahzun bıraktıkların, dönüşünde yok artık bilesin…”

Ali Murat Yel, dijital dünyadaki gelişmelerin ebeveyn ve çocuk ilişkilerine yansımasını, Netflix'te yayınlanan Adolescence (Ergenlik) isimli mini dizi üzerinden kaleme aldı.  

Murat Türker,  sinemacı Théodora Barat’nın imzasını taşıyan Three Mile adası nükleer kazasını konu edinen Amerikyum belgeseli üzerine yazdı.

Arman Garip, Hasçelikler dizisinden yola çıktı, sınıf, kültürel gasp başlıklarını tartıştı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
biamag biamag'da bu hafta
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