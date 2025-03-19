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HABER
Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 02:24
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 09:28
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KOMİTE ABDİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Şam, Eş-Şara-Abdi anlaşmasının uygulanmasını denetlemekle görevli komite kurdu

Eski Deyrezor valisi Hüseyin El-Seleme başkanlığındaki komitenin çarşamba günü Haseke'de Mazlum Abdi'yle görüşmesi bekleniyor. Komite çalışmasını uzmanlaşmış alt komiterle genişletmeyi öngörüyor

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şam, Eş-Şara-Abdi anlaşmasının uygulanmasını denetlemekle görevli komite kurdu
Komite Başkanı Hüseyin el-Seleme (ortada) Deyrezor Valiliği sırasında El-Kuriye kenti temsilcileriyle/deirezzor24.net

Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanlığı, Şam yönetimiyle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasını izlemekle görevli bir komite kurulduğunu duyurdu.

Lübnan'dan yayın yapan El-Modon dijital haber mecrasının Suriye devlet televizyonundan naklettiğine göre, beş üyeden oluşacak komiteye eski Deyrezor valisi Hüseyin El-Seleme başkanlık edecek. Komitenin başlıca görevi, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve SDG komutanı Mazlum Abdi tarafından imzalanan anlaşmanın uygulanmasını denetlemek.

Komitenin çarşamba günü kuzeydoğudaki Haseke ilinde Abdi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Habere göre, anlaşmanın ekonomik, politik ve askeri boyutlarını ele almak üzere uzmanlaşmış alt komitelerin de oluştururulması düşünülüyor. 

ABD'nin teşvikiyle

Geçtiğimiz hafta geçiş dönemi Cumhurbaşkanı eş-Şara ve SDG Komutanı Abdi, kurumun Suriye devlet kurumlarıyla bütünleştirilmesini, ulusal birliğin teyidini ve Suriye topraklarının herhangi bir biçimde bölünmesinin reddini içeren bir anlaşma imzalamışlardı. 

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Anlaşma ayrıca, iki yürütme gücünün yıl sonuna kadar anlaşmada içerilen hükümleri tam olarak uygulamakla görevlendirildikleri ülke çapında bir ateşkesi de içeriyordu.

Reuters haber ajansı farklı kaynaklara dayanarak ABD'nin Kürt müttefiklerini Şam ile anlaşmayı resmileştirmeye teşvik ettiğini bildirdi. Bir Pentagon yetkilisi, SDG'yi halen yürürlükte olan anlaşmayı imzalamaya teşvikte ABD Merkez Komutanlığı'nın kilit rol oynadığını doğruladı.

Reuters'e bilgi veren üç kaynak da, Abdi'nin anlaşmayı sonuçlandırmak için Şam'a bir ABD askeri uçağıyla gittiğini açıkladı. Amerikalı yetkililer, Washington'un Kürt liderleri yeni Suriye devleti çerçevesinde pozisyonlarını normalleştirmeleri için aktif olarak teşvik ettiğini doğruladı.

Bölgesel bir kaynak da Reuters'a ABD'nin bu kritik anlaşmaya aracılıkta "belirleyici bir rol" oynadığını söyledi. Ancak, başka kaynaklar da sahil kesimindeki Alevilere dönük şiddetin anlaşmanın gecikmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Suriye'de Esad'a karşı başlayan ayaklanmanın "devriminin yıldönümü" olarak kutlandığı 15 Mart'ta verdiği demeçte Mazlum Abdi, Suriye'de istikrar ve barışın sağlanmasının "Suriye halkının çoğulcu ve demokratik bir devlet özlemlerine saygı gösteren kapsamlı siyasi çözümlere" bağlı olduğunu dile getirdi. 

(AEK)

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Şam
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