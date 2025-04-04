YPG ve YPJ, Halep’teki iki mahalleden çekildi

Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) güçleri çekildi.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, Şam yönetimi ile Şeyh Maksud ve Eşrefiye Genel Meclisi arasında 1 Nisan’da imzalanan anlaşma kapsamında, mahallelerin güvenliği “Asayiş” (İç Güvenlik Güçleri) tarafından sağlanacak.

YPG ve YPJ tarafından yapılan açıklamada da mahallelerin güvenliğinin Asayiş’e devredildiği duyuruldu.

Suriyeli bağımsız haber ajansı North Press (NPA) ise Şam’a bağlı güvenlik güçlerinin, Fırat’ın doğusuna çekilen konvoylara eşlik ettiğini bildirdi.

Rojava Information Center, 2016 yılında nüfusu 30 bin olan mahallelerin, 2020 yılı itibarıyla 30 bin aileye ev sahipliği yaptığını, bunun da yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa denk geldiğini belirtiyor. Nüfusunun çoğunluğu Kürt olan bu mahallelerde, savaş nedeniyle yerinden edilen Hristiyan azınlıklar ve Arap aileler de yaşıyor.

خروج أول دفعة من قوات سوريا الديمقراطية من حيي #الأشرفية و #الشيخ_مقصود بمدينة #حلب بعد الاتفاق الذي حصل pic.twitter.com/7ULp3TbnMy — مهند الإعلامي (@mhnd1022) April 4, 2025

Anlaşma hakkında bilinenler

Halep’teki Kürt mahalleleri, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından yerel meclisler aracılığıyla yönetiliyor.

Daha önce, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yeni Şam yönetimi arasında yapılan görüşmeler, 10 Mart’ta Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında varılan bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

SDG-Şam anlaşması: Şimdi ne olacak?

1 Nisan’da yapılan anlaşma ise, Kürt mahallelerinin güvenlik, hizmet, idari, kültürel ve siyasi statülerinin korunmasını; bu doğrultuda Halep’teki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde özel mekanizmaların kurulmasını öngörüyor.

14 maddelik anlaşmanın ilk adımı kapsamında, taraflar geçmişte esir aldıkları sivil ve askeri unsurları dün (3 Nisan) karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içinde, Asayiş güçlerinin ve mevcut kontrol noktalarının mahallelerde kalmaya devam etmesi ve başka hiçbir silahlı grup ya da fraksiyonun müdahalesi olmaksızın bu görevi sürdürmesi hedefleniyor.

*Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinin konumunu gösteren harita. (Kaynak: Syrians for Truth and Justice)

Taraflar, mevcut eğitim sisteminin Kuzey ve Doğu Suriye genelinde kapsamlı bir karar alınıncaya dek olduğu gibi sürdürülmesi konusunda da uzlaştı.

Anlaşma ayrıca, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin il meclisi, ticaret odası ve diğer kurumlarda tam temsil hakkına sahip olmasını; bu kurumların il yönetimi tarafından ayrım gözetilmeksizin desteklenmesini öngörüyor.

NPA’ya göre, özerk yönetim yetkilileri bu anlaşmanın, Afrin halkının güvenli dönüşünü hedefleyen daha kapsamlı bir planın ilk aşaması olduğunu; bu hedef doğrultusunda müzakerelerin hâlen devam ettiğini ifade etti.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI SURİYE'YE ULAŞTI İlham Ahmed: "Efrîn'e yerleştirilen Araplar kentten ayrılıyor, yerinden edilen Kürtlerin geri dönüş yolu açılıyor"

(VC)