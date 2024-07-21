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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 21:06
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2024 01:10
3 dk Okuma

KAMALA HARRİS'İ DESTEKLEYECEK

Joe Biden Başkanlık yarışından çekildi

ABD Başkanı Biden, 2024 Başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildi. Biden, giderek zayıfladığı görülen mental kapasitesinin Trump'a karşı başkanlık yarışını yürütmesi önünde zaaf oluşturduğuna dair Demokrat Parti saflarındaki yaygın kanaate boyun eğdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Joe Biden Başkanlık yarışından çekildi
Biden, yerine aday gösterdiği Kamala Harris ile/Joe Biden

81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2024 Başkanlık yarışından çekildi. 

"Demokratlara" mesaj

Biden Demokrat Partililere hitaben TSİ 21:13'te kişisel hesabından yazdığı mesajla kararını şu sözlerle duyurdu: 

"Demokrat [Partili] arkadaşlarım, adaylığı kabul etmemeye ve görev süremin geri kalanında tüm enerjimle Başkanlık görevlerime odaklanmaya karar verdim. 2020'de parti adayı olduğumda ilk kararım Kamala Harris'i Başkan Yardımcım olarak seçmek olmuştu. Ve bu verdiğim en iyi karardı. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam destek ve onayımı sunmak istiyorum. Demokratlar; şimdi sıra birleşip Trump'ı yenmeye geldi. Haydi bunu yapalım."

"Amerikalılara" mesaj

Biden TSİ 20:46'da gene kişisel sosyal medya hesabından Amerikalılara hitaben yaptığı açıklamayla adaylık yarışından çekildiğini şöyle duyurmuştu: 

Başkanınız olarak hizmet etmek  hayatımın  en büyük onuruydu. Ve yeniden seçilmek niyetinde olsam da,  çekilmemin ve görev süremin geri kalanında yalnızca Başkan olarak görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve  ülkenin çıkarına olduğuna inanıyorum.

 Kararım hakkında bu hafta içinde Ulus ile daha ayrıntılı olarak konuşacağım.

İki mesaj arasındaki en önemli farkın Biden'ın ilk açıklamasında şimdiki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "adaylığı"ndan söz etmezken ikinci açıklamasında Harris'in adaylığını desteklediğini ve onayladığını altını çizerek ifade etmesi olduğu görülüyor. 

"Demokratlar"a hitaben yapılan ikinci açıklamada Biden'ın yalnızca Harris'in adaylığını destekleyeceğini ifade etmekle yetinmemesi ve ikisini bir arada gösteren bir fotoğrafın da mesaja eşlik etmesinden Biden'ın ikinci mesajıyla kararının arkasında Demokrat Parti'nin mutabakatının olduğunu ima ettiği anlaşılıyor. 

Arka plan

Joe Biden'ın çekilmesine ilişkin Demokrat Parti'de ve ABD siyasal kamuoyundaki tartışma 27 Haziran'daki Trump-Biden TV tartışmasında Biden'ın sergilediği kötü performansla başlamıştı. 

28 Haziran- Biden Kuzey Carolina'daki Demokrat Parti mitinginde kuşku ve kaygıları yatıştırmak üzere kusurlarını kabul etti: "Açıkça söylemek gerekirse artık genç bir adam olmadığımı biliyorum" dedi. "Eskisi kadar rahat yürüyemiyorum, eskisi kadar düzgün konuşamıyorum, eskisi kadar iyi tartışamıyorum" diyerek eksiklerini saydı. Mitingdekiler "dört yıl daha" sloganlarıyla karşılık verdi. 

Biden: "Eskisi kadar iyi konuşamıyorum ama gerçeği nasıl söyleyeceğimi biliyorum"
ABD BAŞKAN ADAYLARI TARTIŞILIYOR
Biden: "Eskisi kadar iyi konuşamıyorum ama gerçeği nasıl söyleyeceğimi biliyorum"
28 Haziran 2024

2 Temmuz- Lloyd Doggett, Biden'ın kenara çekilmesi çağrısında bulunan ilk Demokrat Temsilci oldu ve ardından başkalarında da "çekil" çağrıları yükseldi. 

4 Temmuz- Biden bir radyo programında 27 Haziran'da "herşeyi batırdığını" kabul etti ama "çekilmeyeceğini" söyledi.

Biden: Evet batırdım ama çekilmeyeceğim
Biden: Evet batırdım ama çekilmeyeceğim
4 Temmuz 2024

5 Temmuz- Biden ABC telebizyonundan George Stephanopolous ile yaptığı röportajda kendisini yalnızca "Yüce Tanrı"nın geri çekilmeye ikna edebileceğini ve bilişsel bir teste girmeyeceğini" söyledi.

8 Temmuz- Parti içi tartışmalarla geçen bir hafta sonunun ardından Biden, Morning Joe haber programında "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi. Demokratlara birlik çağrısında bulunduğu uzun bir açık mektup yayımladı.

10 Temmuz- Eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Morning Joe'da "aday olup olmayacağına karar vermenin başkana bağlı olduğunu" söyledi. George Clooney bir köşe yazısında Biden'ı istifaya çağırdı ve Peter Welch çekilmesini talep eden ilk Demokrat senatör oldu.

11 Temmuz- Washington'daki NATO zirvesinin sonunda Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den "Başkan Putin" ve Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump olarak söz etti.

13 Temmuz- Trump'ın bir suikast girişiminde kulağından vurulmasıyla Biden'la ilgili tartışmalar yatışır gibi oldu. 

17 Temmuz- Biden'ın Kovid testi pozitif çıktı. 

Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
TIBBİ SORUN OLURSA ÇEKİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
18 Temmuz 2024

18 Temmuz- Biden'ın bir röportajda Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını unuttuğu ve ayrıca "tıbbi bir durum ortaya çıkarsa" okulu bırakacağını söylediği bir video klip viral oldu. 

19 Temmuz- Biden önümüzdeki hafta kampanya sürecine geri döneceğini duyurdu. çekilmesini talep eden Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin sayısı 30'a çıktı. Büyük bağışçılar katkılarını geri çekmeyi düşündüklerini açıkladı. 

21 Temmuz- Biden çekildi.

Derleme: BBC 

(AEK) 

Joe Bıden ABD başkanlık seçimleri 2024 kamala harris
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