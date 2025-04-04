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HABER
Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 23:23
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2025 00:11
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Hakan Fidan: "Suriye'de İsrail'le karşı karşıya gelmek istemiyoruz"

Suriyeli "kaynaklar", TSK görevlilerinin İsrail'in kullanılamaz hale getirdiği T-4 hava üssünü ziyaret etttiğini söyledi. Ankara yeni üsler ve "hava sahasının kullanımına da imkan veren bir ortak savunma paktı" dahil, ülkenin askeri yeniden yapılanmasında rol alma çabasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hakan Fidan: "Suriye'de İsrail'le karşı karşıya gelmek istemiyoruz"
Hakan Fidan, Brüksel'de Reuters'a demeç verirken/AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO dışişleri bakanları zirvesi için gittiği Brüksel'de Reuters haber ajansına verdiği söyleşide İsrail'in Suriye'de attığı adımların gelecekte oluşacak bir istikrarsızlığın yolunu açtığını söyledi.

Fidan ayrıca ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı başlatmasını da istemediklerini söyledi

Fidan: "Şam İsrail'le anlaşmak isterse kendi bilir"

Türkiye Dışişleri Bakanı, Şam geçiş yönetiminin İsrail'le "belli anlaşmalara" varmak istemesinin kendi tercihleri olacağını söyledi. İsrail'in de tıpkı Türkiye gibi Suriye'nin bir komşusu olduğunu hatırlattı.

Fidan, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditleri konusunda da iki ülke arasındaki ihtilafın çözümü için diplomasinin gerektiğini ve İran'a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmesini istemediklerini söyledi.

Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları ve Türkiye bağlantısı 

Şam'daki rejim değişikliği sonrasında İsrail Suriye'de Esad dönemi askeri kapasitesinden arta kalan her şeye saldırıken Ankara bu duruma tepki göstermişti. 

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Son olarak İsrail ordusu, Suriye'de Türkiye'nin askeri üs kurmak istediğini iddia ettiği, Humus yakınlarındaki Tiyas (T-4) Üssü'nü hedef almış, İsrail Dışişleri Bakanı, bu saldırının Türkiye'ye uyarı olduğunu açıkça söylemişti. 

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Suriyeli yetkililer: "Türk ekipleri T-4'e geldi"

Suriye kaynaklarına dayanarak Ankara'nın, Suriye'nin merkezinde yeni Türk üsleri ve Suriye hava sahasının kullanımına da imkan veren bir ortak savunma paktı da dahil, Suriye'nin yeniden yapılanmasında önemli bir rol oynamak üzere konumlandığını bildiren Reuters'ın haberine göre, Suriyeli istihbarat ve ordu yetkilileri "Türk askeri ekipleri[nin] son haftalarda Suriye'nin Humus ilindeki T-4 ve Palmira hava üslerini ve Hama ilindeki ana havaalanını ziyaret etti[klerini]" söylediler. 

Yetkililer, ekiplerinin üslerdeki pistlerin, hangarların ve diğer altyapının durumunu değerlendirdiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Suriyeli kaynak, "T-4'teki saldırılar pist, kule, hangarlar ve yerdeki uçakları yok etti. İsrail'in genişletilmiş Türk varlığını kabul etmeyeceği yönünde sert bir mesajdı," dedi. Türkiye'ye yakın bir başka Suriyeli kaynak da "T-4 ['ün]  artık tamamen kullanılamaz durumda olduğunu]" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit"

Dışişleri Bakanlığı dün yayımladığı yazılı açıklamada "Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine kasteden saldırılarıyla İsrail, bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit haline gelmiştir. İsrail bölgede stratejik destabilizatör olarak hem kargaşaya neden olmakta hem terörü beslemektedir." demiş, ancak İsrail saldırıarının Türkiye'nin Suriye'deki askeri hazırlıklarıyla bağlantısı konusuna değinmemişti. 

(AEK)

Haber Yeri
Brüksel-Ankara-Şam
suriye-türkiye ilişkileri israil hava saldırısı
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