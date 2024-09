Hrant Dink Ödülü Mor Çatı ve Rugiatu Neneh Turay’ın

Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün on altıncısı, 15 Eylül Pazar akşamı yapılan törenle sahiplerini buldu.

Ödülü, Türkiye’deki en uzun ömürlü kadın örgütlenmelerinden biri olarak kadınların bir arada güçlenmesine imkan sağlayan; feminist hareketin güçlü simgelerinden biri olan ve feminist hareketin farklı kuşaklar arasındaki geçişine olanak sağlayan; yıllardır kararlılıkla şiddete karşı mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Sierra Leone’de yaşadığı toplulukta derin köklere sahip bir geleneği dönüştürme çalışmaları nedeniyle aile üyeleri ve toplum liderleri dahil olmak üzere toplumsal tepkilere rağmen örgütlülük oluşturarak kız çocukları ve kadınlar için kadın genital mutilasyonuna karşı mücadelesini uzun yıllardır cesaretle devam ettiren Rugiatu Neneh Turay aldı.

Ödülün bu yılki jürisinde, 2023 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Sahibi bağımsız radyo kanalı Açık Radyo, 2023 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Sahibi insan hakları ve ekolojik haklar için mücadele eden José Alvear Restrepo Avukatlar Kolektifi, hukukçu ve akademisyen Aslı Bâli, siyaset bilimci, akademisyen ve yazar Fatmagül Berktay, insan hakları hukuku avukatı Ara Ghazarian, insan hakları hukuku avukatı Wolfgang Kaleck, tarih ve siyaset bilimci, akademisyen Reşat Kasaba, orkestra şefi Cem Mansur, gazeteci ve yazar Zeynep Oral, tiyatrocu, sinemacı ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, Hrant Dink Vakfı başkanı Rakel Dink yer alıyor.

Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal’ın sunuculuğunu üstlendiği törene Cemal Reşit Rey Konser Salonu ev sahipliği yaptı.

Törende, vakıf adına izleyicilere hoşgeldiniz mesajını Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink iletti. Dink ayrıca törende yaptığı konuşmada politikacıları eleştirdi.

Dünyamız ve insanlık her alanda fiziksel ve ruhsal, şiddet ve öfke sarmalına girmiş durumda. Sabrın merhametin, saygının ve sevginin her yıl, hatta her gün maalesef biraz daha azaldığı bir dönemde, bir çağda bulunuyoruz.

Politikacıların ağzından medeniyet, komşuluk, kul hakkı lafları eksik olmazken diğer taraftan yeni savaş planları yapılıyor, silah sanayi perçinleniyor. Gelecek için herkes şaşkınlık ve endişeyle ve kederle dolu.

Bu döngüden kurtulmanın tek yolu şiddet vaaz eden tüm politikalardan uzak durmak, bu söylemlere karşı uyanık olmak, şiddeti değil yaşam hakkını, tekliği değil çokluğu savunmak.