İsrail, Suriye Ordusu'ndan geriye kalan ne varsa yok ediyor

İsrail ordusu, Şam’da iktidarın HTŞ ve müttefiklerinin eline geçmesi sonrasında Suriye’ye yönelik saldırılarını artırdı.

Pazar günü topçu atışları desteğiyle tanklarla güneydeki Kuneytra kentine giren ve Şam’a hava saldırısı düzenleyen İsrail ordu güçleri pazartesi akşamı Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki eski rejimin en önemli merkezlerinden liman kenti Lazkiye'yi hedef aldı.

Suriye güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.

Lübnan'dan yayın yapan El Mayadin TV kanalı İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye Ordusu'nun yeteneklerini yok etme çabaları kapsamında pazar günü başlayan ve pazartesi gece de devam eden saldırılarında Suriye'de 150'yi aşkın askeri hedefe saldırı düzenlediğini bildirdi.

1973 savaşından bu yana en kapsamlı saldırı

İsrail Ordusu ve medyasının haberlerine dayanan El Mayadin hedefler arasında eski Suriye Arap Ordusu'na ait tanklar, uçaklar ve askeri helikopterlerin yer aldığını duyurdu.

İsrail medyasının Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hava saldırıları Ekim 1973 Savaşı'ndan bu yana Suriye'ye yönelik en yoğun saldırıydı.

Suriye'de Esad'a muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail hava saldırılarının Şam'ın Sümeriye semtindeki Suriye Ordu depolarının yanı sıra Lazkiye kırsalındaki Korniş, Müşerrefah ve Ras Şamra'yı hedef aldığını bildirdi.

SOHR: "İsrail Suriye'nin yerdeki tüm hava gücünü yok etti"

Gözlemevi, "İsrail havaalanlarındaki tüm savaş uçağı filolarını, radarları ve silah depolarını imha etti." iddiasında bulundu.

El Mayadin muhabiri de pazartesi akşamı Suriye kıyısındaki Lazkiye limanına bir İsrail saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Muhabir, İsrail'in ayrıca Şam'daki Seyyide Zeynab'a komşu Bahdeliye yakınlarındaki Elektronik Harp İdaresi karargahını da hedef aldığını ekledi.

Suriye Ordusundan geri kalan her şey vuruluyor

Bu arada, İsrail 12. Kanalı, "Hava kuvvetleri Suriye Ordusu'nun kalıntılarını yok etmek için Suriye genelinde çok geniş bir ölçekte faaliyet gösteriyor." dedi.

Kanal, "Bu, gelecekte kimin iktidara geleceğine bakılmaksızın, Suriye Ordusu'nun tüm yeteneklerini ortadan kaldırmak ve herhangi birinin eline geçmesini önlemek için mükemmel bir fırsat." diye vurguladı.

İsrail Kan kanalı ayrıca, bir İsrailli yetkilinin "İsrail'in amacı, tanklardan füzelere kadar tüm Suriye Ordusu ekipmanlarını yok etmek." dediğini aktardı.

Pazar günkü hava saldırılarından birinde, İsrail işgal güçleri, istihbarat ve gümrük ofislerinin bulunduğu merkezi Şam'daki Kafr Sousa bölgesindeki güvenlik kompleksini hedef aldı ve bunun sonucunda büyük yangınlar çıktı.

Ek olarak, İsrail Güvenlik Bakanı Israel Katz, İsrail işgalinin Suriye'deki stratejik noktalar üzerinde kontrolü sürdürme, bir tampon bölge oluşturma ve stratejik silahları, hava savunma sistemlerini ve Lübnan'a silah aktarma girişimlerini hedef alma konusundaki kararlılığını yineledi.

Hamas ise, "Suriye topraklarına yönelik vahşi ve tekrarlanan Siyonist saldırganlığı" şiddetle kınadı ve "komşu Suriye'yi, topraklarını ve halkını hedef alan herhangi bir Siyonist hırs veya planı" kesin bir şekilde reddettiğini teyit etti.

(AEK)