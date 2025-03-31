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Yayın Tarihi: 31 Mart 2025 15:52
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2025 16:01
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Türkiye ve İsrail sosyal medyadan atıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma mesajı Türkiye ile İsrail Dışişleri arasında gerilime yol açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye ve İsrail sosyal medyadan atıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bayram namazı çıkışında yaptığı konuşmada, “Rabbim siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin” dedi.

Erdoğan'ın sözlerini İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından Türkçe yazdığı "Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı. Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir. Umarız NATO ittifakındaki ülkeler bunu anlar – bir an önce fark etmeleri dileğiyle." sözleri ile eleştirdi.

İsrail'li bakana Türkiye Dşişleri Bakanlığı'nın yanıtı da gecikmedi. Bakanlığın sosyal medya hesabı aracılığı ile yapılan açıklamada " Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir. İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz." denildi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye İsrail
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