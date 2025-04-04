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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 15:31
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2025 15:33
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Reşit Kibar davası 18 Nisan’da başlıyor

Cinayetten yedi ay sonra sanık Muhammet Ustabaş hakkında hazırlanan iddianame, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Reşit Kibar davası 18 Nisan’da başlıyor
Reşit Kibar için Kadıköy'de düzenlenen eylemden bir kare, Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Artvin’in Borçka ilçesindeki ağaç kesimine karşı nöbet tutan Reşit Kibar'ı 3 Eylül 2024’te öldüren Muhammet Ustabaş, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanacak. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, cinayetten yedi ay sonra sanık hakkında Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

İlk duruşma 18 Nisan’da görülecek.

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Ne olmuştu?

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında 3 Eylül 2024’te  iş makineleri ormanlık alana girdi. Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı.

Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybederken, iki köylü yaralandı. Saldırıdan sonra Muhammet Ustabaş tutuklanırken, ruhsatlı tabancanın sahibi Fikret Merttürk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cankurtaran'da turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini alan Merttürk ailesinden Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Artvinli Merttürk, Kocaeli'de yaşıyor. Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy Beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim. Saldırının ardından Yapısoy Beton, projeden çekildiğini açıkladı.

Silahlı saldırıda şans eseri hayatta kalan ve arkadaşı Reşit Kibar’ı kaybeden Halkevleri Temsilcisi Dursun Ali Koyuncu ise 7 Eylül’de tutuklandı ve 2 Aralık’ta tahliye edildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
reşit kibar cankurtaran savunması dursun ali koyuncu borçka artvin
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