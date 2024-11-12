Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 6284 ile yaşayacağız yaşatacağız

Erkek şiddetinin arttığına dikkat çeken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 6284 No'lu yasanın uygulanması çağrısı yaptı.

ERKEK ŞİDDETİ Polis 6284 No'lu Yasayı Uygulamadı, Rize’de Savaş D., Gamze P.’yi Öldürdü

Açıklamada şöyle denildi:

"Kadınlar boşanmak istedikleri, ayrılmak istedikleri bahanesiyle, eşitlikleri ve özgürlükleri için mücadele ederken öldürülüyorlar. Boşanma, ayrılma, reddetme, çalışma, dilediği gibi giyinme gibi haklarının peşinden gidiyorlar."

"Kadınlar eşitliğe karar vermişken, karşılarına çıkan ilk engel erkekler. Kadınları öldürenler erkekler ancak kadınların önündeki tek engel onlar değil. Kadınların önündeki bir başka engel, politikaları üreten ve onları uygulamakla yükümlü olanlardır. Koca koca bütçeleri olan bakanlıkların koltuklarında “Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans!” açıklamalarını somut adımlara dönüştürmeden oturanlardır. 6284 sayılı Kadınları Şiddetten Koruma Kanunu’nu kabul eden ama uygulama iradesini göstermeyen siyasi iktidardır. Kadınların aşacağı esas engel de budur ve aşmanın pek çok yolu var."

"Görüyoruz ki biz kadınlar için “çelik kalkan” niteliğinde olan 6284’ün uygulanmaması kadın cinayetleri ve şiddetin artışının asıl sebebidir. Bu yüzden her yerde bu kanunun niteliğini anlatarak, hangi kamu kurumunda bir ihmal varsa oranın kapısına dayanarak 6284 seferberliğine başladık. Döne Bozdemir, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü. Cafer Bozdemir’in elektronik kelepçesi olmasına rağmen, kolluk kuvveti müdahale etmek yerine telefonla arayıp katilden suç işlememesini “rica” ettiği için öldürüldü Döne. İkbal, yıllardır kendisini ısrarla takip eden Semih Çelik tarafından öldürüldü. Daha 1 yıl önce İkbal’i öldüreceğini anlatan bir video yayınlamasına ve hakkında defalarca şikayetçi olunmasına rağmen... Fadim Temirhanoğulları, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Savaş Temirhanoğulları tarafından öldürüldü. 6284’ü etkin uygulamayan iktidar ve onun yönetimindeki kamu kuruluşları Döne’nin, İkbal’in, Fadim’in önündeki esas engeldi. Şimdi biz bu engeli ortadan kaldırmanın yolundayız. Onlar ve tüm kadınlar için 6284’ü uygulatacağız."



"Tüm bunların yanında siyasi iktidar “kutsal aile” politikalarını sürdürüyor. Kadınların hane içinde, en yakınları tarafından öldürülürken aileyi koruma odaklı politikalar kadınların eşitliğinin önüne bir engel daha koymaktır. Erkeğin “reis” olduğu ailenin korunmasını, kadınların korunmasının önüne koymaktır. Hane içindeki şiddeti seyretmeyin, 6284’ü uygulayın."

"6284’ü uygulatmak için 25 Kasım’a yürüyoruz"

"Ekim ayı boyunca İkbal ve Ayşenur için pek çok kentin meydanlarında yürüdük. Londra’dan Van’a kadar öldürülen tüm kadınlar için bir araya geldik. Genç Feministler Federasyonu yüzlerce genç kadınla birlikte Kadıköy sokaklarında gürül gürül aktı. Binlerce kadın mücadeleye akın etti, örgütüyle buluştu. Şimdi de 6284’ü uygulatmak için 25 Kasım’a yürüyoruz."

"Türkiye’nin pek çok ilinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü için bir araya gelelim. Yan yana gelelim, kol kola girelim, mücadele kararlarımızı birlikte verelim. Büyüttüğümüz öfke ile bir yumruk gibi birleşelim, meydanlara dolalım. Şiddetle mücadele için yolumuz eşitlikçi feminizm, hedefimiz 6284’ü uygulatmak olsun."

6284 Sayılı Kanunun önemi ne? 6284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri de koruması önemlidir. 6284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri kapsayıp kapsamadığı tartışmalı bir konudur, bu tartışmalar Yargıtay kararlarına konu oldu. Şiddet uygulayan kişi tanımının genişletilmesi açısından önemlidir. 6284 sayılı kanun, bu kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri şiddet uygulayan kişiler olarak tanımlar. Şiddetin tanımının yapılması ve fiziksel şiddetten farklı şiddet türlerinin dahil edilmesi açısından önemlidir. 4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı beli değildir. 6284 sayılı kanunda şiddet, “Kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlandı. Önleyici ve koruyucu tedbirlerin dahil edilmesi ve zorlama hapsinin getirilmesi açısından önemlidir. Bu yasa ile delil ve belge aranmadan gerekli önlemlerin derhal alınabilmesi mümkün olmuş, mülki amir ve hakim tarafından koruyucu tedbirlerin verilebilmesi sağlanmıştır. Tedbir kararına aykırılık durumları için zorlama hapsi getirildi. Şiddetle mücadelede kurumsal yaklaşım talep etmesi açısından önemlidir. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulması ve uygulamaların takibi hedefleniyor. TIKLAYIN – 6284 No’lu Yasanın tamamını okuyun

(EMK)